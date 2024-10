Michelle Keegan est éblouissante dans une mini-robe texturée alors qu’elle rejoint son mari Mark Wright et sa sœur glamour Jess au mariage de Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi

La famille Wright était présente au grand complet cette semaine pour assister au mariage de Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi en Italie.

Posant pour des photos avant la cérémonie, Michelle Keegan était stupéfiante dans une mini-robe texturée aux côtés de son mari Mark Wright et de sa sœur glamour Jess.

L’actrice, 37 ans, a associé le numéro rose sans bretelles à une paire de talons à lanières et a coiffé ses cheveux en un chignon élégant, Mark portant un costume crème.

Jess, 39 ans, avait l’air incroyable dans une robe noire avec une jupe à volants et une fente jusqu’aux cuisses qu’elle a associée à un sac à main Chanel.

Leur sœur cadette Natalya et son petit ami Tommy, leurs parents Mark Sr et Carol, ainsi que le mari de Jess, William Lee-Kemp, les rejoignaient.

La famille Wright était présente au grand complet alors qu’elle assistait au mariage de Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi en Italie cette semaine (LR Tommy, Natalya, Michelle, Mark, Mark Sr, Carol, Jess et William Lee-Kemp)

Posant pour des photos avant la cérémonie, Michelle Keegan était stupéfiante dans une mini-robe texturée aux côtés de son mari Mark Wright et de sa sœur glamour Jess (Jess sur la photo)

Partageant les photos sur Instagram, Jess a écrit : « Un week-end en Italie pour célébrer l’amour. Félicitations Millie et Jake, vous formez le plus beau couple.’

La star de Stranger Things, Millie et Jake, ont échangé leurs vœux sous une magnifique arche florale à la Villa Cetinale cette semaine, avec de nombreux invités célèbres.

L’actrice a déjà raconté comment son amitié avec les Wright a commencé parce qu’elle est une « grande fan » de The Only Way Is Essex.

Parler à Le temps du dimancheMillie a expliqué : « Je suis un grand fan de TOWIE et je faisais de la presse à Los Angeles, je l’ai vu [Mark] et je me suis présenté.

«Il m’a dit qu’il était également fan de mon travail et que nos familles se sont liées. Maintenant, nous sommes amis et partons tout le temps en vacances en famille.

Millie et Mark se sont rencontrés pour la première fois dans l’émission de télévision américaine EXTRA en octobre 2017, Mark l’ayant ensuite présentée à ses sœurs Natalya et Jess, ainsi qu’à sa femme Michelle.

Millie a même révélé qu’ils lui avaient offert une nuit au lieu emblématique de l’Essex, Sheesh, « à plusieurs reprises ».

En 2019, Millie a profité d’une escapade ensoleillée aux îles Turques et Caïques avec Natalya et Jess.

Jess, 39 ans, était incroyable dans une robe noire avec une jupe à volants et une fente jusqu’aux cuisses qu’elle a associée à un sac à main Chanel

Elle a été rejointe par son mari William Lee-Kemp

Parlant de l’amitié improbable avec la star de Stranger Things, Jess avait déclaré à MailOnline à l’époque : « Nous sommes des amis de la famille, nous nous rattrapons toujours et sortons dîner ! »

Plus tôt cette semaine, Millie et son mari Jake ont tous deux partagé les premiers clichés de leur somptueux mariage italien.

Le couple, qui s’est marié en secret en mai, a publié un collection de photos sur Instagram de leurs noces à la Villa Cetinale et a écrit des légendes correspondantes, avec Millie Penning : « Pour toujours et pour toujours, ta femme », et Jake faisant écho : « Pour toujours et pour toujours, ton mari. »

Les superbes photos montraient les tourtereaux échangeant leurs vœux sous une magnifique arche florale, avec Millie éblouissante dans une robe de mariée époustouflante de Galia Lahav, avant de se changer en une robe chic en satin à épaules dénudées pour les festivités de la soirée.

Tandis que Jake avait l’air pimpant dans une veste de smoking ivoire avec un pantalon noir et un nœud papillon classique, avec une photo montrant un moment émouvant avec son célèbre père, Jon Bon Jovi.

Un cliché a attiré l’attention des fans en révélant que Matthew Modine, co-star de Millie dans Stranger Things, avait présidé la cérémonie du couple.

Plus tôt cette année, le chanteur Jon a confirmé à DailyMail.com qu’il se produirait lors de la cérémonie de mariage du jeune couple.

En mai, le chanteur de 62 ans a confirmé le mariage de son fils lors d’une apparition dans l’émission The One Show de la BBC, déclarant à propos des jeunes mariés : « Ils sont géniaux. Ils sont absolument fantastiques.

La star de Stranger Things, Millie et Jake, ont échangé leurs vœux sous une magnifique arche florale à la Villa Cetinale cette semaine, avec de nombreux invités célèbres.

L’actrice a déjà raconté comment son amitié avec les Wright a commencé parce qu’elle est une « grande fan » de The Only Way Is Essex (photographiée avec Mark sur EXTRA en octobre 2017).

« C’était un très petit mariage familial, et la mariée était magnifique, et Jake est aussi heureux que possible. »

Quelques jours après leur mariage intime, le jeune couple a été vu en train de profiter de la compagnie de l’autre dans les Hamptons, tous deux affichant fièrement leurs alliances.

Le 30 mai, Millie a offert aux fans de regarder de plus près sa nouvelle bague dans une vidéo de routine beauté publiée sur Instagram et le couple a embrassé leur statut de jeune marié lors d’un voyage de célébration à Universal Studios en Floride la semaine suivante.

Dans une mise à jour commune sur Instagram, ils ont partagé leur enthousiasme alors que Millie affichait un short sur lequel on pouvait lire « Wifey » et un chapeau avec l’expression « Wife of the Party ».