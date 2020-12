Michelle Keegan a critiqué les attitudes sexistes – et s’est demandé pourquoi elle était si souvent interrogée sur les enfants.

Le super couple Showbiz Michelle et son mari Mark Wright se sont mariés en 2015 et sont allés de plus en plus fort.

Et une chose dans l’esprit des fans est de savoir s’ils ajouteront un troisième membre à leur couvée.

Mais Michelle est en désaccord avec les questions – en particulier, pourquoi elles sont si souvent dirigées vers elle.

«Je pense que c’est différent pour une femme», a-t-elle déclaré à Women’s Health. «Cela ne devrait pas être, mais ça l’est.

«On me pose des questions sur les enfants alors que Mark ne le ferait pas, par exemple. Pourquoi n’ai-je pas eu d’enfant? Quand vais-je avoir un enfant?







« Je ne sais pas ce qu’ils veulent que je dise. Je ne sais pas quelle est la bonne ou la mauvaise réponse. »

Les spéculations étaient monnaie courante après qu’ils aient tous deux partagé des clichés berçant le petit neveu de Michelle.

Alors que les fans jaillissaient que Mark suintait « papa vibes », Michelle avait l’air frappé par le nouveau-né qui sommeille.

Michelle a également parlé à la publication de son dévouement à la forme physique et à une alimentation saine – et du fait qu’elle n’avait pas toujours eu la même vision.







Michelle et Mark déchiré diffusent régulièrement de l’inspiration d’entraînement sur leurs médias sociaux, Mark accompagnant même les fans à travers son programme de remise en forme épuisant.

Mais Michelle a déclaré que ses jours d’école étaient bien loin du gourou confiant de l’exercice que les fans voient aujourd’hui.

En fait, elle essaierait de sauter tous les cours d’éducation physique.







«Je détestais l’éducation physique à l’école», a-t-elle partagé, «je prétendrais avoir oublié mon kit parce que j’étais tellement gênée de toujours être la dernière dans les choses.

« Au netball, personne ne m’a lancé le ballon parce qu’ils savaient que je ne pouvais pas l’attraper. »

Et elle a parlé de l’héritage de son personnage Georgie Lane dans le drame militaire Our Girl.

Michelle a admis qu’elle avait ressenti les nerfs le premier jour, voulant prouver qu’elle était une actrice «polyvalente» après avoir quitté un concert en tant que Tina McIntyre sur Corrie.

* Lisez l’interview complète de Michelle Keegan dans le numéro de février de Women’s Health UK, en vente maintenant.