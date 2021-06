Michelle Keegan célèbre une année exceptionnelle alors que sa société d’acteurs publie plus de 2 millions de livres sterling d’actifs malgré la pandémie de Covid

MICHELLE Keegan a connu une année exceptionnelle, sa compagnie d’acteurs ayant obtenu plus de 2 millions de livres sterling d’actifs malgré la pandémie de coronavirus en cours, peut révéler The Sun.

La star de 34 ans, qui est apparue dans Coronation Street, Brassic et Our Girl au fil des ans, a prospéré financièrement en 2020 grâce à sa dure greffe.

Michelle a connu une année exceptionnelle[/caption]

La société de Michelle, Rosia Promotions LTD, gère les revenus de son travail d’actrice et a publié ses comptes les plus récents aujourd’hui.

Finalisés le 30 septembre 2020, les comptes montrent que l’entreprise dispose de 2 061 856 £ d’actifs à court terme, contre 1 782 045 £ l’année précédente.

Même après avoir déduit un passif de 201 333 £, Michelle a toujours des capitaux propres sains de 1 862 766 £.

La belle brune est l’unique directrice de l’entreprise qu’elle a fondée en septembre 2013.

Son entreprise a prospéré au milieu de la pandémie[/caption]

Les comptes n’incluent pas son travail non-acteur, y compris ses collections de maquillage et de vêtements[/caption]

Et cela ne prend même pas en compte ses revenus provenant d’autres travaux, y compris le lancement de sa nouvelle collection de maquillage Spectrum plus tôt ce mois-ci, et sa gamme de vêtements Very.

Les choses vont également de mieux en mieux dans la vie personnelle de Michelle, elle et son mari Mark Wright commençant les travaux sur la maison de leurs rêves.

Le couple a dépensé 1,3 million de livres sterling dans la magnifique propriété de la ferme, pour la démolir complètement afin de pouvoir construire à partir de zéro leur parfaite demeure de cinq chambres.

Mark et Michelle sont en train de construire la maison de leurs rêves[/caption]









Ils ont créé un compte Instagram dédié au projet, et la maison comprendra un bar, une salle de sport, une salle de jeux pour enfants et une piscine extérieure.

Leurs plans pour une « annexe d’une chambre » ont également été récemment approuvés.

Mark a tenu les fans au courant des progrès de leur méga-maison et a déjà partagé une visite de la propriété dans son histoire Instagram.