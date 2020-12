Michelle Keegan a partagé un aperçu rare de sa vie conjugale avec Mark Wright.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 33 ans, a levé le voile sur les doux plans de Noël des tourtereaux lors d’une apparition au Jonathan Ross Show.

La bombe brune a admis qu’elle attendait avec impatience une période festive de détente après une année difficile au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Se référant à elle-même comme «un peu une chef», Michelle a dit qu’elle prévoyait de passer beaucoup de temps dans la cuisine ce Noël – mais Mark ne sera pas autorisé à voir ce qui se passe.

« À la maison. J’aime cuisiner, j’aime cuisiner. Mais Mark n’est pas dans la cuisine quand je cuisine », a expliqué l’ancienne star de Our Girl lors de la conversation franche.







Malgré le manque de compétences culinaires de son mari, Michelle a insisté sur le fait que l’ancienne star de TOWIE «y arriverait».

Elle a plaisanté: «Il y arrive. Il n’est pas si mal maintenant. Mais je suis définitivement le cuisinier de la maison. J’apprécie. »

En ce qui concerne les projets de réveillon de Noël du couple, Michelle a déclaré qu’elle avait surtout hâte de monter dans son tout nouveau pyjama et de s’installer devant la télévision.







« Je veux dire [we do] quelque chose de vraiment rock and roll mais ce n’est pas le cas.

«Je reçois de tout nouveaux pyjamas la veille de Noël. Je voulais dire quelque chose de cool mais ce n’est pas le cas.

Bien que le verrouillage ait interrompu sa carrière d’actrice pendant plusieurs mois, la production de Sky One’s Brassic ayant été reportée afin de protéger les acteurs et l’équipe, le verrouillage a poussé Michelle à lancer d’autres projets.







Levant le couvercle sur les nouveaux projets télévisés, Michelle a déclaré avoir découvert une nouvelle confiance cette année qui l’a finalement poussée à suivre ses objectifs de carrière.

«Je développe de nouveaux projets télévisuels. C’est la première fois que je le fais », a-t-elle expliqué.







«C’est le verrouillage qui m’a poussé à le faire. Je n’ai jamais eu la confiance nécessaire pour le faire auparavant.

«Nous sommes en pourparlers à la minute près avec une société de production et un écrivain.

«J’ai trouvé ça vraiment excitant d’être créatif. Je n’ai été que devant la caméra; c’est totalement différent pour moi. J’ai apprécié le processus.

LE JONATHAN ROSS CHRISTMAS SHOW AIRS JEUDI 24 DÉCEMBRE, 22H SUR ITV