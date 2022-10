Michelle Keegan a l’air incroyable dans un corset à lacets très sexy lors d’une soirée à Manchester

MICHELLE Keegan avait l’air incroyable alors qu’elle se rendait en ville à Manchester ce soir.

L’actrice, 35 ans, a fait tourner les têtes en portant un corset à lacets et un costume noir lors d’une soirée de tournage de Brassic.

Grille arrière

Michelle Keegan avait l’air incroyable lors d’une soirée à Manchester[/caption]

Grille arrière

La star portait un haut saisissant[/caption]

L’ancienne star de Corrie, Michelle, portait ses cheveux noirs tout droit dans le dos et a affiché un immense sourire après un repas au MNKY HSE.

La star tourne actuellement la dernière série de la série Sky, dans laquelle elle incarne Erin Croft.

Brassic est une série comique originale de Sky et suit le personnage de Vinnie et ses amis qui font des ravages dans la ville de Hawley alors qu’ils commettent des délits mineurs.

Le tournage signifie qu’elle partage son temps entre Manchester et Essex, où elle vit avec son mari Mark Wright.

Le couple a construit la maison de ses rêves et donne souvent aux fans un aperçu de l’incroyable manoir de 3,5 millions de livres sterling, qui comprend une salle de sport et un sauna.

Depuis qu’elle a décroché un rôle déterminant dans Coronation Street il y a quinze ans, Michelle est devenue l’une des actrices les plus aimées de Grande-Bretagne et a de nombreuses récompenses pour le prouver.





Mais bien qu’elle ait joué dans des drames aux heures de grande écoute tels que Our Girl et Brassic, la star timide ne s’est toujours pas adaptée pour devenir un nom familier.

Elle a déclaré: “Même maintenant, 15 ans plus tard, vous ne vous habituez jamais à être célèbre.

“Une minute, j’ai franchi les portes de Coronation Street et personne ne savait qui j’étais.

“Puis, dès que mes premières scènes étaient à l’écran, je me souviens avoir franchi les portes et m’être fait arrêter et avoir demandé un autographe. Je ne savais pas comment signer un autographe.

Grille arrière

Michelle a profité d’une pause du tournage de Brassic[/caption]