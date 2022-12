Michelle Heaton révèle une blessure brutale à la jambe qui met en danger les débuts de Dancing On Ice – seulement trois semaines avant le début du spectacle

MICHELLE Heaton s’est blessée à la jambe, mettant son avenir dans Dancing On Ice en danger.

La star est apparue sur une photo sur Instagram avec des béquilles.

Instagram

Michelle Heaton a révélé sa blessure brutale à la jambe trois semaines avant ses débuts dans Dancing On Ice[/caption]

Instagram

Michelle et son mari Hugh et son fils AJ[/caption]

Brave Michelle, 43 ans, a déclaré qu’elle avait refusé de quitter l’émission ITV qui débutera en janvier.

Elle a écrit à côté du cliché: «Si @torvillanddeanofficial apporte un élément #toepickfall, je pense que je l’ai couvert.

“Je fais basculer mon nouveau regard sur panto dans @thespotlighthoddesdon

“Nous nous relevons, nous continuons, ce qui ne nous brise pas nous rend plus forts .. va prendre beaucoup plus que ça pour me garder hors de la glace!”

La chanteuse de Liberty X s’est récemment exprimée alors qu’elle célébrait son an de sobriété et a salué ses enfants comme ses héros.

Elle a remercié ses enfants Faith, 10 ans, et AJ, huit ans, de lui avoir «pardonné» pendant sa bataille contre l’alcoolisme.

Le chanteur a déclaré: “Au plus bas, je me réveillais le matin et je priais pour que quelqu’un m’aide ou je voulais juste mourir.”

“J’avais donné sur ma vie et je me fichais de perdre ma famille ou mes amis, il s’agissait seulement de savoir d’où viendrait le prochain verre.

“Ma peau était grise, j’étais épuisée et mon corps était complètement méconnaissable et gonflé.”

La mère s’est rendue à la clinique de réadaptation The Priory en mai de l’année dernière après que des amis célèbres, dont Katie Price, aient organisé une intervention et payé pour qu’elle se fasse soigner pour son problème d’alcool de cinq ans.

La consommation d’alcool de Michelle s’est considérablement aggravée lors du verrouillage de 2020, et ses problèmes sont devenus incontrôlables.