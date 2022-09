Michelle Heaton rejoint Celebrity SAS: Who Dares Wins alors qu’elle célèbre 17 mois de sobriété

ELLE a surmonté ses démons pour devenir sobre après une bataille de trois ans contre l’alcool et la drogue.

Et maintenant, l’ancienne pop star de Liberty X, Michelle Heaton, est enfin prête à relever son prochain défi.

Rex

Getty

Je peux révéler en exclusivité que la chanteuse est la dernière star à s’être inscrite à Celebrity SAS: Who Dares Wins, aux côtés du député Matt Hancock, de la star de Towie James ‘Arg’ Argent et de la chanteuse de The Wanted Siva Kaneswaran.

Une source a déclaré: «Michelle est prête et impatiente de partir et est en train de filmer avec ses co-stars maintenant.

“Elle a traversé tellement de choses dans sa vie personnelle à cause de sa lutte contre l’alcoolisme, mais elle veut se prouver tout le chemin qu’elle a parcouru.”

En mai dernier, Michelle a révélé dans une interview avec moi qu’elle était à quelques jours de la mort après avoir bu et pris de la cocaïne pendant trois ans.

En savoir plus sur la célébrité ROMANCE DU MONDE RÉEL Les couples de Love Island toujours ensemble – alors que Molly-Mae révèle des nouvelles de bébé A-MAE-ZING Molly-Mae Hague, enceinte, vue pour la dernière fois vêtue de noir pour se distraire de la bosse de bébé

Mais dans un rattrapage avant que je sache qu’elle allait sur SAS, Michelle a dit qu’elle était prête à revenir sur la boîte.

Elle a déclaré: “Il fut un temps où j’étais proposée pour des émissions de télévision, mais je n’étais pas en état de les faire.

“Avec le recul, c’était probablement la meilleure chose qui aurait pu m’arriver.

“Je n’aurais jamais été capable de les faire correctement quand je buvais.





“Je suis dans un endroit vraiment sain en ce moment à la fois mentalement et physiquement et je suis le plus heureux et le plus sain que j’aie jamais été.”

Les autres recrues de Michelle pourraient également avoir de la concurrence, car elle est clairement déterminée à tout donner lorsqu’elle affrontera l’homme dur américain Rudy Reyes et sa co-vedette Jason Fox.

Elle a ajouté: “C’est un très bon moment pour moi de montrer aux gens tout le chemin parcouru dans mon voyage et où j’en suis en ce moment.”

Michelle, tu devrais être si fière de toi.

SEULEMENT FOOLS & LES DENNIS

LES Dennis est presque méconnaissable en tant que grand-père dans Only Fools And Horses The Musical.

Le favori de la télé a regardé à la maison avec Tom Bennett comme Del Boy et Ryan Hutton comme Rodney par le trois-roues emblématique de la série.

Getty

Getty

Les, qui a animé l’émission télévisée Family Fortunes pendant 15 ans, est apparu dans des comédies musicales telles que Hairspray et The Addams Family, et fera ses débuts dans l’émission le 3 octobre.

Les a déclaré: «J’ai hâte de rejoindre le casting extrêmement talentueux et d’en faire partie. Belle jubbly.

Mange tout, Les.

Pour les billets pour le spectacle, au Theatre Royal Haymarket de Londres, rendez-vous sur onlyfoolsmusical.com.

TVI

Période bavarde pour Jac

L’ANCIENNE gagnante de I’m A Celebrity Jacqueline Jossa aide à faire en sorte que les menstruations ne soient plus un sujet tabou avec un nouveau documentaire, Jac Jossa: Me And Periods sur ITVBe jeudi.

L’ancienne actrice d’EastEnders a déclaré: “J’ai posté sur Instagram que j’avais mes règles et que beaucoup de mes abonnés ont été choqués que j’en parle ouvertement.

“Mon message a encouragé de nombreuses conversations entre mes amis Instagram. Nous avons réalisé qu’il y a un sérieux manque de recherche et parfois des connaissances limitées sur les règles.

“Donc, le documentaire devait vraiment démarrer cette conversation.”

Voilà en espérant. . .

LE HOBBY EST MORBIDE. . .

L’animateur d’AUTUMNWATCH, Chris Packham, a un nouveau passe-temps : utiliser la taxidermie pour bourrer les victimes de la route, puis les photographier dans un « décor de conte de fées ».

Wacky Chris, qui parle ce soir de ses amours préférées dans Greatest Obsessions de Grande-Bretagne sur Sky History, a déclaré: «La photographie post-mortem était très populaire dans les années 1800, jusqu’aux années 1930, où les gens photographiaient leurs proches décédés.

Bbc

Chris Packham utilise la taxidermie pour bourrer le roadkill avant de le photographier[/caption]

« Ils les mettaient dans un reposoir, où ils avaient l’air de dormir, appelaient un photographe, qui viendrait les photographier, puis ils en auraient une empreinte sur leur cheminée. Donc ça m’a toujours semblé un peu morbide.

Je suis sûr que sa famille sera soulagée d’apprendre que sa taxidermie ne s’étend qu’aux victimes de la route.

La télé ne paiera pas la facture

La star VETERAN de The Bill Graham Cole a révélé que les projets d’une émission dérivée avaient été abandonnés avant même qu’elle ne soit commandée.

L’acteur a joué PC Tony Stamp pendant 25 ans sur le classique des flics d’ITV aux côtés d’Eric Richard dans le rôle du sergent Bob Cryer, et la nouvelle émission aurait joué Graham et ses collègues vétérans de Bill Mark Wingett (Jim Carver) et Trudie Goodwin (June Ackland).

Rex

Il y a des plans pour une autre version moderne de The Bill, mais Graham pense que la police réveillée signifie qu’elle n’aura pas le même humour que l’original, qui a été un énorme succès dans les années 80 et 90.

En savoir plus sur le soleil QU’EST-CE QUE SUPP Je suis nutritionniste – voici 13 suppléments pour vous aider à mieux dormir ACHAT BON MARCHÉ Une femme partage une offre de 7,99 £ qui l’aidera à réduire ses factures d’électricité

Il a déclaré: «Le maintien de l’ordre est si différent. Je ne pense pas que cela fonctionnerait, car vous n’obtenez pas les beat bobbies maintenant.

“Et vous n’obtenez certainement pas, si vous parlez aux flics, l’humour – parce que, bien sûr, ils n’osent pas faire de blagues.”