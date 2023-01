Michelle Heaton fond en larmes alors que les juges de Dancing on Ice livrent des commentaires cinglants

MICHELLE Heaton a fondu en larmes sur Dancing on Ice après avoir entendu les commentaires dévastateurs des juges sur sa performance.

L’ancien chanteur de Liberty X est l’une des dernières célébrités annoncées dans la programmation de 2023 pour l’émission de compétition de patinage sur glace ITV.

Getty

Quelques instants après le début du spectacle, Michelle, 43 ans, a été réduite aux larmes après que les juges aient fait des commentaires sauvages sur sa performance.

La star et son partenaire de patinage sur glace, Pavel Aubrecht, étaient la deuxième paire à monter sur scène et à se produire – mais le panel n’a pas semblé impressionné.

Le panel a attribué une faible note de 19 à la performance de Michelle.

Retenant ses larmes, Michelle a déclaré: “J’ai tellement de chance d’être ici et je suis désolée.”

En savoir plus sur Michelle Heaton Aie Michelle Heaton de Dancing On Ice dit qu’elle a eu un “coup de fouet cervical” après une chute CHELLE CHOQUÉE À l’intérieur de l’immense maison de 1 million de livres sterling de Michelle Heaton dans le Hertfordshire avant les débuts de DOI

Les juges l’ont tous rassuré sur le fait qu’elle ne devrait pas être “déçue” de sa performance car elle a fait de son mieux et qu’elle devrait être “fière” d’elle-même.

La juge de Dancing on Ice, Jane Torvil, a déclaré: “Il n’y a pas de quoi être déçu, vous ne devriez pas être désolé de quoi que ce soit parce que vous avez vraiment fait du bon travail – vous devriez être fier de ce que vous avez fait.”

Elle a poursuivi: «Nous avons vu des erreurs là-bas – mais vous avez continué et vous avez également fait des ascenseurs très difficiles, pour être assez courageux pour le faire – alors continuez à travailler et je suis sûr que vous gagnerez en confiance en tant que les semaines passent.

Ceux qui regardaient à la maison semblaient également d’accord avec les juges à propos de la première performance de Michelle – alors qu’ils se rendaient sur Twitter pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit : « Michelle a à peine touché la glace ! 4 #dancingonice.

Un autre a ajouté : « Michelle a peut-être du potentiel, mais c’est la première de cette année qui a passé plus de temps dans les airs que sur la glace. Elle pourrait le faire avec plus de confiance #DancingOnIce.

Un troisième écrit : « Au moins, Ekin a touché la glace. Michelle a passé la moitié de la danse dans une montgolfière. Les hommes professionnels doivent pousser les femmes à patiner seules comme les femmes professionnelles le font avec les hommes parce qu’elles ne peuvent pas les soulever ! ! La chorégraphie est le problème #dancingonice.

Cela survient après que Michelle a récemment déclaré qu’elle “avait du mal” à patiner après sa longue bataille contre la dépendance et sa ménopause.

La mère de deux enfants a parlé franchement d’être sobre depuis près de deux ans après une longue bataille contre la dépendance.

La chanteuse et star de la télévision a déclaré: “Pour moi, la chose que je peux voir qui ne fonctionne pas aussi bien, c’est mon esprit.

“Cerveau ménopausique et juste lutter contre ce que j’ai fait au cours des cinq dernières années et avoir deux ans de récupération, évidemment je ne suis plus aussi vif qu’avant.

Dancing on Ice revient sur ITV et ITX le dimanche à 18h30

itv

Michelle a fondu en larmes à cause des commentaires durs des juges[/caption] itv

Michelle est devenue très émue lors des commentaires des panneaux sur sa première performance[/caption]