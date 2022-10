Michelle Heaton de Dancing On Ice « s’enroule pendant une chute épique » après avoir été forcée de patiner avec un seul œil

La candidate de DANCING On Ice, Michelle Heaton, a subi un grave accident après avoir patiné lors des répétitions avec «un œil».

Michelle, 43 ans, souffre d’une grave infection à la voyelle gauche et elle dit que cela la laisse avec un éclat de vision double.

INSTAGRAAM

Michelle Heaton du DOI souffre d’une infection oculaire[/caption]

INSTAGRAM

Elle a débattu du port d’un cache-œil[/caption]

Malgré sa douloureuse maladie, la star de Liberty X est toujours allée à la patinoire pour ses cours de patinage DOI – mais elle a vacillé et s’est «essoufflée».

Michelle s’est également cogné le coccyx lorsqu’elle est tombée sur la glace dure, la laissant avec une douleur intense au coccyx.

S’adressant à ses abonnés Instagram, la chanteuse a expliqué: “J’ai cette infection oculaire depuis six, sept jours et ça me tue, alors j’ai appris à patiner avec un œil, ce qui a été vraiment intéressant… mais quand même gérant.”

Elle a ajouté: “J’ai fait une chute épique aujourd’hui, je me suis définitivement essoufflée et mon coccyx n’est pas très content de moi, mais bon ho. Et maintenant, je suis de retour à la maison avant d’avoir les enfants et je regarde mon scénario.

Dans un autre article, Michelle a admis qu’elle souffrait d’une vision double en raison de son œil infecté.

La mère de deux enfants s’est filmée alors qu’elle se préparait pour un concert de Liberty X au Baby POP des années 90 à Londres et a parlé de son infection.

Michelle a même brandi un cache-œil noir qu’elle avait décoré de paillettes à porter sur scène.

“Je me prépare maintenant pour le concert et comme vous pouvez le voir, mon œil ne s’améliore pas de si tôt”, a-t-elle admis.





« J’ai ébloui un masque pour les yeux. Je ne sais pas si je dois le porter parce que c’est juste ridicule, ça l’est vraiment.

Mais Michelle a rapidement pris sa décision.

Bien que les médecins lui aient dit d’éviter tout maquillage, Michelle a abandonné le cache-œil et est montée sur scène avec des yeux lourds et charbonneux.

Michelle fait partie des 11 célébrités apparaissant dans Dancing On Ice 2023.

Ekin-Su Cülcüloğlu de Love Island fait partie de la formation, avec la star du football John Fashanu, Carly Stenson des Hollyoaks, Joey Essex de Towie et Mollie Gallagher de Corrie.

Patsy Palmer d’EastEnders, l’olympien Nile Wilson, l’humoriste Darren Harriott, Siva Kaneswaran de The Wanted et la star de Ru-Paul Drag Race The Vivienne complètent la programmation.

TVI

Michelle fait partie des 11 célébrités qui participent à Dancing On Ice[/caption]

TVI

La nouvelle série débutera début 2023[/caption]