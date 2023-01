Michelle Heaton de Dancing On Ice révèle qu’elle a du mal à patiner après une bataille contre la dépendance et le «cerveau de la ménopause»

La star de LIBERTY X devenue personnalité de la télévision, Michelle Heaton, a expliqué comment la ménopause affecte son patinage.

La maman de deux enfants a également parlé franchement d’être sobre depuis près de deux ans après une longue bataille contre la dépendance.

Getty

Michelle Heaton a partagé ses problèmes de santé après quelques années mouvementées[/caption]

La chanteuse et star de la télévision Michelle, 43 ans, a déclaré: «Pour moi, la chose que je peux voir qui ne fonctionne pas aussi bien, c’est mon esprit.

“Cerveau ménopausique et juste lutter contre ce que j’ai fait au cours des cinq dernières années et avoir deux ans de récupération, évidemment je ne suis plus aussi vif qu’avant.

« La façon dont mon partenaire Lucasz explique les choses… Je l’entends et j’acquiesce, mais c’est vraiment difficile de tout comprendre.

“Le signal de mon cerveau à mes pieds est plus lent.”

STAGE DE RÉADAPTATION

Le chanteur de Liberty X a passé quatre semaines au Prieuré il y a deux ans après avoir été laissé à quelques jours de la mort.

Elle a participé à une «mission suicide» alimentée par la drogue et l’alcool pendant trois ans, provoquée par une série de problèmes médicaux graves.

Michelle buvait jusqu’à deux bouteilles de vin et une bouteille de vodka pratiquement tous les jours depuis 2018, et prenait de la cocaïne.

Elle a précédemment remercié Katie Price de lui avoir procuré l’aide dont elle avait besoin, en disant: “J’ai envoyé un texto à Katie pendant que j’étais au Prieuré, ‘Tu m’as sauvé la vie’. Parce que le Prieuré m’a sauvé la vie.

« Ce que je faisais était une mission suicide. Je n’ai jamais vraiment pensé, ‘Je veux me tuer’, mais finalement je me tuais.”

Michelle est devenue célèbre sur Popstars d’ITV en 2000, menant à la formation de Liberty X un an plus tard.

Après leur séparation en 2007, elle s’est tournée vers l’écriture et la télévision.

Elle rejoint le line-up DOI de cette année aux côtés de la drag queen et personnalité de la télévision The Vivienne, de l’actrice et DJ Patsy Palmer, de la star de The Wanted Siva Kaneswaran et de l’ancien footballeur John Fashanu.

La gagnante de Love Island Ekin-Su Culculoglu, la gymnaste olympique Nile Wilson, Mollie Gallagher de Coronation Street, la star de Towie Joey Essex, le comédien Darren Harriott et la star de Hollyoaks Carley Stenson font également partie des concurrents.

Dancing On Ice commence le 15 janvier à 18h30 sur ITV1 et ITVX.