Michelle Heaton de Dancing on Ice retient ses larmes alors qu’elle admet qu’elle est “dégoûtée” d’y aller et taquine la gagnante surprise de l’émission

Michelle Heaton de DANCING on Ice est devenue émue en admettant qu’elle était « dégoûtée de partir » – alors qu’elle taquinait un nouveau gagnant surprise de l’émission.

Les fans étaient furieux après que la star de Liberty X ait été exclue de la série la semaine dernière après avoir pensé qu’elle était “soulignée”.

Michelle était magnifique lors d’une projection VIP spéciale d’Epic Tails au VUE West End[/caption] Rex

Michelle était magnifique dans une mini-robe courte qui montrait sa silhouette tonique lors de la première de Epic Tales parsemée d’étoiles dimanche.

En parlant de son passage dans la série, elle a retenu ses larmes et a déclaré : « J’ai tellement envie d’y aller. Tout le monde me manque déjà et je voulais faire tellement plus.

« Je vais regarder l’émission ce soir, je suis tellement excité. Nous sommes tous une grande famille.

Michelle a même taquiné qui, selon elle, pourrait être un gagnant surprise de l’émission à succès ITV.

Elle a déclaré: “Nile est génial, mais vous savez qui pourrait aussi gagner – The Vivienne.

« Elle va très bien. La Vivienne pourrait même faire une performance hors costume aussi. Ce sera donc à surveiller.

Michelle a été rejointe à l’événement Epic Tales par son mari Hugh et ses adorables enfants Faith et AJ.

Les fans de Dancing on Ice ont été dévastés quand, dans une tournure de choc la semaine dernière, il n’y a pas eu de skate off et à la place Michelle, la personne avec le moins de votes, a été envoyée faire ses valises.

Michelle et Patsy Palmer étaient les célébrités avec le moins de votes.

Après sa sortie, très émue, Michelle – qui était associée à Lukasz Rozycki – a déclaré : « Je suis dégoûtée. J’ai aimé chaque seconde et j’ai adoré tout ce que je viens de faire là-bas.

“Cet homme a été incroyable, je suis vraiment désolé que ça ait été écourté.”

Plus tôt dans la soirée, Michelle a obtenu un score de 20 pour sa performance dramatique à All That Jazz de Chicago aux côtés de son partenaire professionnel Lukasz Rozycki.

Michelle a été rejointe par son mari Hugh, sa fille Faith et son fils AJ lors de la projection de gala de “Epic Tails” à Vue Leicester Square[/caption] Getty

Elle a été rejointe par des stars dont la glam Amy Childs lors de l’événement[/caption] Getty

Vanessa Feltz a également illuminé l’événement[/caption]