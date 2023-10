Michelle Folson attaquée par des hommes blancs au Rustic Bar

Nous allons aller de l’avant et vous avertir maintenant que cette histoire va vous rendre furieux, que les photos qui l’accompagnent vous feront pleurer et que vous n’avez probablement pas entendu parler de cet incident dans les nouvelles. vous laissera confus et désemparé.

Une femme noire de 39 ans, Michelle Folson, a été violemment agressée par deux hommes blancs dans une entreprise de Duluth, au Minnesota, appelée Rustic Bar. Selon CLÉC, après avoir initialement signalé que la bagarre avait eu lieu entre deux femmes, la police a confirmé via des images de caméras de sécurité que Folson avait été attaqué par deux hommes adultes. Les images montrent que l’altercation physique a commencé entre les femmes et à un moment donné, les hommes sont intervenus et ont intensifié l’attaque. Apportez-moilesnouvelles a nommé les hommes en question Mylon Griak, 56 ans, et Scott Rabold, 41 ans, tous deux arrêtés et accusés de voies de fait au 5e degré. Cette accusation est si insuffisante et si insultante que l’annonce sur Facebook de la police de Duluth concernant son enquête a été inondée de commentaires incrédules et indignés de la part de la communauté.

La fille de Folson dit qu’elle a reçu des coups de pied et des pieds dans la tête et qu’elle a souffert du « syndrome post-commotion cérébrale » en plus d’un « traumatisme crânien ». Laissez les cochons le dire, l’accusation de délit est plus appropriée qu’une accusation de crime basée sur le raisonnement suivant :

« … Le 3e degré exige la preuve de lésions corporelles importantes », ajoute-t-il. « Les preuves présentées ne soutiennent pas des accusations à ce niveau. Bien que l’incident soit malheureux et grave, la juridiction compétente pour toute accusation appartient au procureur de la ville de Duluth.

« Des blessures corporelles importantes » sont la partie incendiaire de cette déclaration de BS, car si vous regardez les blessures subies par Folson, la seule chose qu’elle a subie était des « blessures corporelles importantes ». Nous ne les publierons pas ici car ils sont explicites, mais si vous voulez voir la violence que les hommes blancs lui auraient « prétendument » infligée, cliquez sur ICI.

Nous vous tiendrons au courant et informés de tout ce qui concerne cette affaire à partir de ce jour. Justice pour Michelle Folson ! Si vous souhaitez contribuer au GoFundMe pour l’aider avec ses factures médicales et autres dépenses, veuillez cliquer sur ICI.