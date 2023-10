Michelle Collins d’EastEnders critiquée par les fans de Strictly alors qu’elle se lance dans une ligne de réparation « injuste »

Michelle Collins d’Eastenders a été critiquée par les fans de Strictly Come Dancing après avoir partagé ses réflexions sur la ligne « correctif » de la série.

L’actrice a déclaré qu’il « n’était pas juste » que Layton Williams participe à la série en raison de son expérience en danse professionnelle.

Elle a partagé son opinion dans la section commentaires d’un clip de Layton dansant avec Nikita Kuzmin au programme.

« Désolé, mais c’est un danseur professionnel, ce n’est pas juste ! Je l’aime mais il est déjà génial », a-t-elle écrit.

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné par son commentaire.

« il est phénoménal !!!! Son passé de danseur ne veut rien dire ! Il n’a aucune expérience avec aucune de ces danses », a écrit l’un d’eux.

« Il les apprend à partir de zéro, comme tout le monde. Les gens vont dans des spectacles de chant après avoir suivi des cours et des formations, cela ne leur donne pas une longueur d’avance sur les autres, ils doivent tous passer par la même démarche. J’espère qu’il gagnera, il est tout simplement incroyable », ont-ils ajouté.

« Ce serait ennuyeux avec tous les Dennis… Oui, il est issu d’un milieu de danse mais il a dû apprendre une nouvelle façon de danser », a écrit un deuxième.

« Mon ex était à Matthew Bournes Swan Lake et enseigne la danse, y compris le théâtre musical. Nous sommes allés danser dans un salon pendant un an et il était inutile et bien pire que moi. @laytonwilliams, tu es fabuleux et je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c’est différent », a déclaré un troisième.

Layton, qui a joué dans des comédies musicales du West End, a ébouriffé les plumes dès la première semaine après que lui et Nikita aient interprété une Samba.

«C’est un danseur du West End depuis 12 ans !!! Il est incroyablement bon, a joué Billy Eliiott et MJ dans un thriller, peut-être meilleur que les pros mais coche toutes les cases… » écrivait-on à l’époque.

« Les pauvres autres candidats comme Angela, 78 ans, perdent un temps précieux à cocher cette case à cocher un agenda de merde », ont-ils ajouté.

« Ce n’est pas juste, c’est en fait un danseur », a sonné un troisième.

« Comment Layton Williams est-il autorisé à participer à Strictly ? C’est un danseur professionnel. A joué le rôle principal dans Billy Elliott et Michael Jackson. Ce n’est pas juste », a ajouté un quatrième.

« Retirez Layton Williams de @bbcstrictly, c’est un danseur professionnel qui est à l’école de théâtre depuis l’âge de 14 ans et s’est produit dans le West End, quelle arnaque. #strictement »

Bien que certains aient défendu Layton et Nikita, arguant : « Est-ce que les gens qui se plaignent du fait qu’Angela Rippon et Layton Williams sur #StrictlyComeDancing ont une expérience de la danse se plaignent également à Tipping Point en disant que certains de leurs candidats ont également utilisé des machines à pousser les pièces auparavant ?

Layton a d’abord suivi son talent dans les arts de la scène lorsqu’il a étudié la danse de rue et l’art dramatique à l’atelier du théâtre Carol Godby à Bury.

Il a également étudié le ballet au Centre Pointe de Manchester.

Layton a ensuite reçu une bourse à la Sylvia Young Theatre School de Marylebone, Londres et y est resté jusqu’en 2008.

Il a fréquenté le Broad Oak High School à Bury, puis a fréquenté l’Académie des arts du théâtre Italia Conti.

D’autres crédits de scène récents incluent Rent, Hairspray The Musical et The Car Man.

L’année dernière, le spectacle a été mêlé à un scandale lorsque le passé de danseur du futur vainqueur, Hamza Yassin, a été révélé.

La chanteuse de X Factor Fleur East – qui avait également des talents de danseuse avant son passage dans la dernière série – a également été frappée par des réclamations correctives.

Le Sun s’est adressé à la BBC pour commentaires.