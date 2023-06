Michelle Collins admet «se disputer constamment» avec Adam Woodyatt sur le plateau d’EastEnders alors qu’elle fait un retour épique au savon

MICHELLE Collins a admis s’être « constamment disputée » avec Adam Woodyatt sur le plateau d’EastEnders alors qu’elle fait un retour épique au feuilleton.

L’actrice de 61 ans revient au feuilleton de la BBC en tant que Cindy Beale – bien que le personnage ait été tué il y a 25 ans.

La Méga Agence

Michelle Collins a admis s’être « disputée constamment » avec Adam Woodyatt sur le plateau d’EastEnders alors qu’elle fait un retour épique au savon[/caption] Bbc

Les acteurs reviennent en tant que Cindy et Ian Beale[/caption] Polycopié

Cindy et Ian ont eu un mariage dramatique – y compris une bataille pour la garde de leurs jumeaux[/caption]

Michelle retrouvera Adam Woodyatt, qui joue l’ex-mari de Cindy, Ian Beale, et qui revient également à Walford après une absence de deux ans.

La relation à l’écran du couple était tout simplement dramatique, Cindy et Ian se battant pour la garde de leurs jumeaux et Cindy essayant de faire renverser Ian par un tueur à gages après que leur mariage ait tourné au vinaigre.

Et il semble que leur relation hors écran ait également été parfois tendue au départ, Michelle racontant à The Sun Online et à d’autres médias: « C’est drôle parce qu’autrefois, nous ramions en sortant de nos vestiaires, nous ramions en allant sur le plateau , nous ramions sur le plateau puis nous ramions en sortant du plateau en retournant dans nos loges.

« Nous avons passé toute notre vie à nous chamailler. C’était un peu bizarre.

« Mais nous nous sommes tous les deux adoucis et je pense que nous sommes tous les deux à l’aise dans nos vies et j’ai l’impression que c’est le bon moment. »

Au fil des ans, Michelle et Adam sont devenus de bons amis, et tous deux ont décrit à nouveau travailler ensemble sur EastEnders comme « mettre une vieille paire de pantoufles ».

Michelle s’est ouverte sur la façon dont son retour de choc s’est produit, en disant: «C’est une question de timing. La vie est une question de timing. Et ce n’était pas le bon moment.

« Je pense que si cela s’était produit il y a cinq ans, j’aurais probablement dit non.

« Mais c’est une question de timing et quand Chris [Clenshaw] approché Adam et moi et nous étions tous les deux en tournée et il m’en avait parlé et je lui ai dit de ne pas être stupide.

« Et puis nous avons eu une réunion et j’ai dit à mon agent, ‘oh c’est ridicule, ça n’arrivera jamais’. Et ils ont dit allons juste rencontrer Chris.

«Nous avons eu ce petit-déjeuner et il a sorti son ordinateur portable et il a tout dévidé. Et nous avons tous les deux dit ‘wow, oh mon dieu’. Et puis je me suis dit que ça pourrait peut-être marcher.

Darren Fletcher

Malgré des chamailleries constantes lorsqu’ils travaillaient ensemble à l’origine, Michelle et Adam Woodyatt sont maintenant de bons amis[/caption]

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.