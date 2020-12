Jennifer Lopez est tout aussi féroce qu’elle en a l’air.

Comédienne, comédienne et auteur Michelle Buteau a fait valoir ce point le mercredi 2 décembre, le tout nouveau Juste la gorgée. Tout en discutant de sa carrière, qui comprend son prochain livre d’essais, Survie du plus épais, Michelle a sonné pour travailler avec J.Lo sur une nouvelle comédie romantique, Épouse-moi.

« Regardez, Jen est une f-king badass, perfectionniste, athlète », a déclaré le comédien debout. «Je ne comprends pas comment elle fait ça.

Comme Michelle a continué, elle a révélé que le Hustlers l’actrice connaîtrait toutes les lignes du scénario.

« Parce que je suis dyslexique, je mémorise simplement les choses d’une manière différente », a-t-elle poursuivi. «Et donc, il y a eu beaucoup de fois où je me suis f – k remonter ma note ou quoi que ce soit et elle me dit: ‘Non, bébé.

le La saison la plus heureuse L’actrice a ensuite crédité le cerveau de la «danseuse» de Jennifer pour sa capacité à mémoriser les choses «assez rapidement».

La comédie romantique d’Universal Pictures 2021 est également en vedette Owen Wilson, Sarah Silverman, Maluma et plus.