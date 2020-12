Michelle Branche a partagé qu’elle avait subi une perte de grossesse à Noël.

Sur Instagram, la chanteuse de « All You Wanted » a écrit un article sur sa difficile saison des fêtes, qui comprenait la perte de ce qui aurait été son troisième enfant et son deuxième avec son mari, le batteur des Black Keys Patrick Carney. Le musicien, qui vit à Nashville, s’est également rappelé être dans la ville lorsqu’une bombe a explosé le 25 décembre.

« Juste au moment où nous arrivions à la troisième place et rentrions à la maison (Une métaphore du baseball?! Je sais.) 2020 était comme, ‘non, je n’ai pas encore fini.’ Décembre a décidé de vraiment nous finir en beauté! Non, littéralement. Une bombe a explosé dans le centre-ville de Nashville hier », écrit-elle. « Et pour tordre encore un poignard dans mon cœur, j’ai vécu ma première fausse couche (ugh! Motherf — euh!) »

Michelle a partagé que malgré les circonstances difficiles, elle et sa famille ont quand même réussi à trouver un moyen de célébrer.

Elle a ajouté: « Mais hélas, entre les pleurs et la frénésie des biscuits de Noël, j’ai décidé de mettre du rouge à lèvres et une robe. Nous avons bu du champagne toute la journée. Nous avons préparé un repas incroyable et chanté des chansons de Noël blotties par un feu rugissant. jours jusqu’en 2021. »