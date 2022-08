Michelle Branch arrêtée pour agression conjugale alors qu’elle était séparée de Patrick Carney

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Michelle Branch a été arrêtée jeudi matin pour agression domestique au milieu d’une séparation désagréable avec son mari, Patrick Carney.

Le bureau du shérif du comté de Davidson (Tennessee) a confirmé à Fox News Digital que le chanteur avait été arrêté tôt le matin pour agression domestique. Elle a été libérée le jour même moyennant une caution de 1 000 $.

Le département de police de Nashville a répondu à un appel à 2 heures du matin et Branch a admis avoir frappé Carney “une à deux fois”, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Dans un tweet supprimé depuis, Branch a accusé Carney de l’avoir trompée alors qu’elle était à la maison avec leur enfant de 6 mois.

Les représentants du chanteur ont confirmé la séparation du couple avec Fox News Digital dans une déclaration de Branch qui se lit comme suit : “Dire que je suis totalement dévasté n’est même pas près de décrire ce que je ressens pour moi et pour ma famille. Le tapis a été complètement tiré de dessous moi et maintenant je dois trouver comment avancer. Avec de si petits enfants, je demande intimité et gentillesse.

Le couple s’est rencontré en 2015 lors d’une soirée Grammy alors que Branch était en train de divorcer de son ancien mari Teddy Landau. Deux ans plus tard, Carney et Branch étaient fiancés et ils se sont mariés à la Nouvelle-Orléans en avril 2019 lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des amis et la famille.

Le couple partage deux enfants : un fils, Rhys James, et une fille, Willie, née en février de cette année.

“Michelle a dit qu’elle n’était pas sûre du nom environ 15 minutes avant la césarienne, et je lui ai dit : ‘Tu es sérieux ?’ Nous ne savions pas si c’était un garçon ou une fille, c’était une surprise. La fille s’appelait Willie, et elle disait : “Je ne sais pas pour ça””, a déclaré Carney dans un podcast peu après la naissance de leur fille.

Carney est le batteur des Black Keys, qui font la promotion de leur dernier album, “Dropout Boogie”, avec une tournée. Branch a sorti le mois dernier le premier single, “I’m a Man”, de son prochain album “The Trouble With Fever”, qui doit sortir en septembre.

Phillip Nieto de Fox News a contribué à ce rapport.