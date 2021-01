L’ancien négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a été nommé conseiller spécial d’Ursula von der Leyen sur la mise en œuvre de l’accord de retrait UE-Royaume-Uni et sur la finalisation de l’accord bilatéral de commerce et de coopération, a annoncé mardi la Commission dans un communiqué.

L’accord conclu avec le Royaume-Uni le 24 décembre signifie que le mandat du groupe de travail pour les relations avec le Royaume-Uni (UKTF) prendra fin le 1er mars. Pour couvrir les besoins des processus de mise en œuvre et de suivi des accords avec le Royaume-Uni , un nouveau service a été créé, à savoir l’UKS, ajoute le communiqué.

Alors que Barnier conseillera le chef de la Commission, Maros Sefcovic, le vice-président en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective, a également obtenu un nouveau poste, car il servira de membre de la Commission pour coprésider et représenter l’UE enW le Conseil de partenariat, institué par l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni.

Dans un tweet publié mardi, Barnier a déclaré: «Il est honoré de continuer [working for the] Commission européenne pendant quelques semaines, en tant que conseiller spécial Ton von der Leyen, ajoutant que nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Parlement européen et le Conseil pour assurer une ratification sans heurts [of the agreements with the UK] du côté de l’UE. »