Le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel Barnier, passera son jour de Noël à informer les ambassadeurs et les diplomates du contenu de l’accord commercial historique entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne.

Les Brexiteers déballent leur cadeau de Noël de rêve ce matin après que la Grande-Bretagne a finalement conclu l’accord, qui couvre 660 milliards de livres sterling par an.

La veille de Noël, Boris Johnson a salué l’accord qui, selon lui, «reprend le contrôle» de l’UE plus de quatre ans après que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord résolvait la question européenne qui «tourmentait» la politique britannique depuis des générations.

Les députés devraient voter sur l’accord le 30 décembre et attendent de voir le texte intégral de l’accord, tandis que les États membres de l’UE doivent également lui donner leur approbation.

Sir Keir Starmer veut que le parti travailliste soutienne l’accord, mais sa promesse a déclenché une dispute. Le Telegraph a appris qu’une série de députés de son parti sont sur le point de se révolter contre la décision de fouetter le parti en faveur de l’accord de M. Johnson.

09h49

Discours de Boris Johnson: le Premier ministre qualifie l’accord sur le Brexit de « fête » de Noël

Dans son message de la veille de Noël, le Premier ministre Boris Johnson a brandi une copie de l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE et l’a qualifié de « bonne nouvelle de joie ».

M. Johnson a déclaré que « c’est la fête » en brandissant les piles de papier qui, selon lui, permettront une relation « heureuse, stable et réussie ».

09h43

L’Irlande salue l’accord sur le Brexit, le qualifiant de « bon compromis »

Le gouvernement irlandais a salué l’accord sur le Brexit et a déclaré qu’il s’agissait d’un «bon compromis» qui protégeait l’accord du Vendredi saint, bien que le secteur des affaires ait averti que le commerce avec le Royaume-Uni en souffrirait, rapporte John Walsh.

Michael Martin, le Taoiseach, a déclaré que s’il respecte la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, il «regrette profondément» le résultat.

«Le Royaume-Uni était un membre important de l’Union européenne, et l’Irlande et le Royaume-Uni ont souvent collaboré étroitement sur de nombreuses questions européennes. Cependant, alors que nous approchons maintenant de la fin de la période de transition, je souhaite bonne chance au Royaume-Uni dans ce nouveau chapitre de son histoire.

Document photo publié par Julien Behal Photographie de Taoiseach Michael Martin prononçant une allocution à la nation – Tom Honan / PA Wire

«Le Royaume-Uni sera toujours un ami proche et un partenaire. Notre peuple, notre histoire et nos économies sont profondément liés. Alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre relation, nous travaillerons ensemble pour nous assurer qu’elle reste profonde et forte. »

Leo Varadkar, vice-Premier ministre, a déclaré que c’était «une journée triste mais mémorable». Il a ajouté que le protocole de l’Irlande du Nord était une justification de l’approche du gouvernement irlandais en matière de négociations car il garantissait qu’il n’y avait pas de frontière dure sur l’île.

Dépêche de Dublin: Taoiseach « regrette mais respecte » la décision du Brexit

09h30

La Turquie voit Noël en accueillant l’accord sur le Brexit à l’approche de l’accord commercial britannique

La réaction du monde entier continue d’affluer à l’accord sur le Brexit, le ministère turc des Affaires étrangères accueillant la nouvelle ce matin.

Il s’est félicité de la perspective de « nouvelles opportunités » de faire des affaires à des conditions différentes avec le Royaume-Uni en tant que deux nations commerçantes indépendantes.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré:

La Turquie, qui entretient des relations étroites avec le Royaume-Uni dans tous les domaines, est également un pays candidat à l’UE et en union douanière avec l’UE. Nous pensons que cet accord offrira à la Turquie de nouvelles opportunités en termes de relations à la fois avec l’UE et le Royaume-Uni. Dans ce contexte, les préparatifs de la signature d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et la Turquie ont également atteint leur stade final.

09h19

Dernier accord sur le Brexit: de la pêche au commerce, voici les détails clés

La Grande-Bretagne a conclu un accord historique de la veille de Noël avec l’Union européenne quelques jours à peine avant la date limite de non-accord.

« L’horloge ne tourne plus », a déclaré Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE, après que Boris Johnson ait confirmé qu’un accord commercial d’une valeur de 660 milliards de livres sterling par an avait été conclu.

L’annonce a été retardée après un accroc de dernière minute sur les droits de pêche, mais les négociations étaient dans l’impasse sur la question, les garanties de «règles du jeu équitables» et l’application de l’accord depuis mars.

Les problèmes étaient vitaux pour les deux parties. L’UE voulait des garanties que les entreprises britanniques ne porteraient pas atteinte à ses normes dans ce qu’elle considérait comme une concurrence déloyale avec ses entreprises. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle ne pouvait signer aucun accord liant la capacité d’un futur gouvernement à se séparer des règles de l’UE.

De la gouvernance aux « règles du jeu équitables », voici à quoi ressemblera l’accord – ventilé par problème.

09h10

Une fracture travailliste sur le Brexit émerge alors que les rebelles se préparent à voter contre l’accord

Une série de députés travaillistes sont sur le point de se révolter contre la décision de Sir Keir Starmer de fouetter le parti en faveur de l’accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit, rapporte Lucy Fisher.

Le dirigeant travailliste a annoncé la veille de Noël que son parti «accepterait et voterait pour» l’accord du gouvernement avec l’UE, mais a reconnu qu’il s’agissait d’une «décision difficile et difficile».

Le dénonçant comme un «accord léger» qui ne protégera pas la fabrication britannique, les services financiers, les industries créatives et les droits sur le lieu de travail, il a fait valoir qu’un résultat sans accord serait pire, entraînant des conséquences «dévastatrices» sur l’économie et la société.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer fait une déclaration virtuelle du siège du parti travailliste – Stefan Rousseau / PA

« Nous sommes à la croisée des chemins, il reste des jours, et le choix est soit cet accord, soit aucun accord, et cet accord est dans l’intérêt national », a-t-il déclaré.

Dans un briefing pour le Parti travailliste parlementaire organisé par Rachel Reeves, ministre du cabinet fantôme, une série de députés travaillistes ont averti qu’ils ne pouvaient pas approuver l’accord.

Lire la suite: Les travaillistes « accepteront et voteront pour l’accord sur le Brexit de Boris »

09h04

Boris Johnson: l’accord sur le Brexit apporte « de bonnes nouvelles de grande joie »

Boris Johnson a déclaré dans son message de Noël qu’une saison festive normale « est un type de Noël que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ».

« Je pense que tout le monde espérait et priait pour que les choses soient – sinon normales, alors aussi normales que possible », a-t-il dit.

«Et pourtant, nous avons dû affronter la réalité de la nouvelle souche de Covid, la vitesse à laquelle elle se propage, et je parie que vous convenez que nous n’avions pas d’autre choix que de passer à l’action.

« Nous allons réussir à vaincre le coronavirus, et nous savons que l’année prochaine sera vraiment meilleure. »

Le Premier ministre a poursuivi en disant que Noël était synonyme d’espoir, de renaissance et de renouveau – avant de brandir une copie de l’accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’UE.

L’accord apportera « de bonnes nouvelles de grande joie », a-t-il déclaré, et servira de base à un partenariat « heureux, réussi et stable » avec l’Europe dans les années à venir.

08h51

Bonjour – et joyeux Noël!

Les Brexiteers se réveillent aujourd’hui avec le cadeau de leurs rêves après qu’un accord de libre-échange historique de 660 millions de livres sterling – le premier du genre – a été conclu hier entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Boris Johnson a déclaré dans un discours télévisé aux Britanniques que le Royaume-Uni avait «repris le contrôle de son destin» et fonctionnera comme une «nation nouvellement et véritablement indépendante».

Pour vos lectures matinales festives, notre homme à Bruxelles James Crisp dit que si des sacrifices ont pu être consentis, cet accord sur le Brexit est plus proche de ce que le gouvernement de Boris Johnson voulait que les Européens.

Et Allister Heath voit l’accord de la onzième heure comme un triomphe pour le poste de premier ministre de Johnson. Cependant, il fait valoir qu’il faut répondre aux questions dans trois domaines clés pour prouver que l’accord mérite vraiment le soutien des Brexiteers.