Le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord commercial huit jours seulement avant que la Grande-Bretagne ne quitte le marché unique et l’union douanière de l’Union le 31 décembre.

L’accord de la onzième heure fait suite à de longues négociations menées du côté de l’UE par Michel Barnier et pour le Royaume-Uni par Lord Frost. Nous examinons ici les deux personnages clés des discussions.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, arrive à la gare de St Pancras avant la reprise des négociations sur le Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, le 22 octobre 2020 à Londres, en Angleterre.

Surnommé le Dr No des pourparlers sur le Brexit par les critiques britanniques, le négociateur en chef du retrait de l’UE, Michel Barnier, a toujours insisté sur le fait qu’il ne voulait que traiter la Grande-Bretagne équitablement.

Mais l’ancien ministre français, M. Barnier, a fait preuve de discipline militaire en gardant les 27 États de l’UE restants unis alors que le Royaume-Uni et Bruxelles tentent de définir les conditions de leur divorce très public.

M. Barnier était un eurocrate peu connu lorsqu’il a été accusé d’avoir affronté Londres lors de négociations sur le Brexit, mais son travail en a fait l’une des personnalités les plus en vue de l’UE.

Le diplomate suave et chevronné a toujours insisté sur le fait qu’il ne voulait pas punir le Royaume-Uni pour avoir quitté l’UE, mais son approche obstinée pendant les négociations a enragé les Brexiteers purs et durs.

On pense qu’il a toujours des ambitions persistantes pour devenir à terme président de la Commission européenne à la suite d’une candidature ratée en 2014.

M. Barnier a été surnommé «l’homme le plus dangereux» d’Europe dans certains milieux de la presse lorsqu’il a été nommé commissaire au marché intérieur avec des pouvoirs en matière de régulation financière à la suite du krach financier.

On dit qu’il a tellement mis en colère Sir Mervyn King, habituellement cool, au cours d’une réunion que le gouverneur de la Banque d’Angleterre de l’époque tremblait de rage une heure après la fin.

En fin de compte, les droits de pêche et les « règles du jeu équitables » se sont avérés être les principaux points de friction dans les délibérations de divorce, et M. Barnier a fait preuve d’une touche d’humour en postant une photo de lui-même regardant les terrains de football pendant une pause dans les pourparlers. .

M. Barnier, 69 ans, marié et père de trois enfants, a toujours insisté sur le fait que les craintes concernant son rôle dans la régulation de la ville de Londres étaient « injustes et injustes » et a déclaré qu’il était entré dans ce rôle en voulant « construire un compromis ».