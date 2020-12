Michel Barnier a averti aujourd’hui qu’il ne reste que « quelques heures » pour obtenir une percée sur le Brexit, le Royaume-Uni qualifiant les exigences de l’UE en matière de pêche de « déraisonnables ».

Le négociateur en chef du bloc a déclaré au Parlement européen que les discussions avaient atteint le «moment de vérité» après près d’un an de querelles désespérées – et avec moins de quinze jours pour ratifier tout accord conclu.

Mais il a averti que le chemin vers un règlement était « très étroit », Downing Street insistant sur le fait qu’aucun accord n’est toujours le résultat le plus probable malgré certains progrès.

La pêche semble de plus en plus être le plus gros obstacle restant, Boris Johnson insistant sur le fait que le Royaume-Uni doit reprendre le contrôle de ses eaux.

Il aurait plaisanté aux responsables du n ° 10 en disant que les Britanniques « mangeraient du poisson pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner » après la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Michel Barnier a déclaré au Parlement européen que les pourparlers avaient atteint le «moment de vérité» après près d’un an de querelles désespérées – et avec moins de quinze jours pour ratifier tout accord conclu.

Boris Johnson (photographié en train de parler à Ursula von der Leyen hier soir) aurait plaisanté aux responsables du n ° 10 en disant que les Britanniques « mangeraient du poisson pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner » après la fin de la période de transition le 31 décembre.

La présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen (photo cette semaine), devrait à nouveau parler à M. Johnson au cours des 48 prochaines heures.

S’adressant aux députés européens à Bruxelles, M. Barnier a déclaré qu’il rentrait tout de suite de la session pour une «dernière tentative» de sortir de l’impasse avec le britannique Lord Frost.

«C’est le moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, juste quelques heures pour travailler de manière utile sur ces négociations si nous voulons que cet accord entre en vigueur le premier janvier », a-t-il déclaré.

« Il y a une chance de parvenir à un accord, mais la voie vers un tel accord est très étroite. »

Des sources du gouvernement britannique ont indiqué qu’aujourd’hui sera un «moment critique» alors que l’UE s’efforce de conclure un accord afin qu’un texte juridique puisse être finalisé avant la nouvelle date limite de dimanche.

Lord Frost a déclaré: «La situation dans nos discussions avec l’UE est très grave ce soir. Les progrès semblent bloqués et le temps presse.

Lors d’un appel hier soir, le Premier ministre a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu’il pensait que les négociations étaient «maintenant dans une situation grave».

« Le temps presse et il semble maintenant très probable qu’un accord ne sera trouvé que si la position de l’UE change substantiellement », a-t-il déclaré.

Downing Street a déclaré que M. Johnson avait « souligné que le Royaume-Uni ne pouvait pas accepter une situation où il était le seul pays souverain au monde à ne pas pouvoir contrôler l’accès à ses propres eaux pendant une période prolongée et à être confronté à des quotas de pêche qui désavantageaient énormément son pays. propre industrie ».

Il est entendu que Bruxelles fait pression pour une période de transition de huit ans qui signifierait que le Royaume-Uni ne reprendrait pas le contrôle total de ses précieuses zones de pêche avant 2029. Les négociateurs britanniques avaient auparavant proposé une période de trois ans.

No10 a déclaré que M. Johnson a déclaré à Mme von der Leyen que «la position de l’UE dans ce domaine n’était tout simplement pas raisonnable et que s’il devait y avoir un accord, elle devait changer de manière significative».

M. Barnier a déclaré aujourd’hui: «Nous ne demandons ni plus ni moins qu’un équilibre entre les droits et obligations et la réciprocité, l’accès à nos marchés et l’accès à nos eaux et l’inverse, ni plus, ni moins.

«Il est également évident que ce n’est pas un accord que nous signerons à tout prix et à tout prix.

«Je pense que j’ai toujours été franc avec vous, ouvert et sincère. Je ne peux pas dire ce qui arrivera au cours de cette dernière ligne droite de négociations. Nous devons être préparés à toutes les éventualités.

Lord Frost (photo d’hier) a été enfermé dans des pourparlers à Bruxelles cette semaine alors que les efforts pour sortir de l’impasse atteignent un moment critique

Dans sa déclaration d’hier soir, Mme von der Leyen a déclaré qu’il y avait eu « des progrès substantiels sur de nombreuses questions » mais que « de grandes différences restent à combler, en particulier dans le domaine de la pêche ».

La question de savoir ce qui devrait se passer si les deux parties veulent à l’avenir faire varier leurs normes en matière de travail, d’environnement et de subventions de l’État – connue sous le nom de «règles du jeu équitables» – est censée être sur le point d’être finalisée.

Cependant, les négociateurs britanniques s’opposent toujours à une demande de Bruxelles selon laquelle la Commission européenne devrait être exemptée des arrangements sur les subventions.