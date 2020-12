Michel Barnier en route pour informer les ambassadeurs ce matin – Reuters

Michel Barnier a pris un ton optimiste ce matin, en déclarant aux journalistes qu’il y avait «toutes les chances» de conclure un accord sur le Brexit dans le temps restant, car il a souligné qu’il ne restait plus que deux questions en suspens à résoudre.

Le négociateur en chef de l’Union européenne, qui doit mettre à jour les ambassadeurs et les députés européens après que Boris Johnson et Ursula von der Leyen aient convenu hier que les négociations devraient se poursuivre, a déclaré: « Nous ne négocions que depuis neuf mois, il nous a fallu au moins cinq ans. pour tous les accords précédents, nous allons donner toutes les chances à cet accord … ce qui est encore possible.

« Un bon accord équilibré. Cela signifie deux conditions qui ne sont pas encore réunies. Une concurrence libre et loyale … et un accord qui garantit un accès réciproque aux marchés et aux eaux. Et c’est sur ces points que nous n’avons pas trouvé le bon équilibre avec les Britanniques. Nous continuons donc à travailler. «

Alok Sharma, le secrétaire aux affaires, a fait écho à son sentiment.

Il a déclaré à Sky News: « Nous ne voulons pas abandonner ces discussions. Les entreprises s’attendent à ce que nous fassions un effort supplémentaire – c’est précisément ce que nous faisons. »

08h17

Le ministre minimise la perspective de pourparlers jusqu’à la Saint-Sylvestre

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a minimisé la perspective que les négociations commerciales avec l’UE se poursuivent jusqu’à la date limite de la Saint-Sylvestre.

« Nous avons toujours dit que la période de transition se terminait fin décembre et que nous ne continuerions pas les discussions au-delà », a-t-il déclaré à la BBC.

« Tout accord que nous aurons devra alors passer par le Parlement, donc ce serait vraiment très bien. »

Mais il a ajouté que le Parlement « peut agir très rapidement » pour approuver un accord s’il le fallait.

Alok Sharma – Paul Grover pour le télégraphe

08h13

Le ministre rejette l’appel de Sadiq Khan à fermer les écoles de Londres

Les écoles sont à nouveau sous le microscope aujourd’hui, alors que nous attendons de voir si Gavin Williamson annulera le conseil du conseil de Greenwich de fermer toutes les écoles de l’arrondissement, ou s’il pourrait conseiller quelque chose de similaire pour d’autres parties du pays.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, appelle à la fermeture des écoles de la capitale à partir de lundi alors que de nouveaux taux d’infection «catastrophiques» ont poussé la ville au bord du troisième rang.

Le porte-parole de M. Khan a déclaré: «Le maire soutient la fermeture anticipée des écoles et souhaiterait que le gouvernement envisage de fermer les écoles à partir de mardi. Il veut que demain (lundi) soit le dernier jour à l’école.

Mais ce matin, Alok Sharma a déclaré que ce n’était « pas la politique » de fermer les écoles, affirmant que le gouvernement fournissait des kits de dépistage à domicile et travaillait avec les autorités locales au cas par cas.

«Notre message général est que nous voulons garder les écoles ouvertes», a-t-il ajouté.

08h10

Aucun changement aux plans du Royaume-Uni pour la « fenêtre » de Noël, déclare le ministre

Les plans du gouvernement pour permettre aux gens de célébrer Noël dans trois foyers entre le 23 et le 27 décembre ne changeront pas malgré une augmentation des cas et des avertissements d’une «troisième vague», a déclaré Alok Sharma.

Le secrétaire aux affaires a déclaré qu’une décision serait prise plus tard cette semaine sur la question de savoir si Londres sera placé dans le niveau 3 – ce qui est considéré comme de plus en plus probable.

Mais il a souligné que le plan de Noël était une «approche équilibrée et proportionnée», qui donnerait aux gens une «fenêtre» pour voir leur famille.

« Cela ne va pas changer », a-t-il ajouté.

08h03

CBI: Brexit « optimisme ce matin »

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie des affaires (CBI), a déclaré qu’il y avait eu «optimisme» des entreprises suite aux rapports du week-end selon lesquels les négociations sur le Brexit avaient été prolongées.

« Le message principal doit être » continuez, ça vaut le coup « , a-t-il déclaré au programme Today. « Plus nous nous rapprochons du 31 décembre, plus les enjeux sont importants et le risque est qu’un accord de dernière minute ne signifie pas de bonne volonté le jour de l’An.

«Il semble que les législateurs en arrivent maintenant au point où vous ne pouvez pas légiférer pour chaque résultat, ce que vous pouvez faire, c’est mettre en place des mécanismes pour résoudre les différends lorsque les choses changent.

« C’est pourquoi je pense qu’il y a de l’optimisme ce matin. »

Les entreprises recherchent une certaine certitude avant la fin de la transition – PA

08h03

Des pourparlers en cours pour prolonger la permission de Covid sans accord, admet le ministre

Alok Sharma a admis ce matin que des discussions étaient en cours sur la possibilité d’utiliser le programme de congé de Covid pour les entreprises touchées par un Brexit sans accord.

Le Sun a rapporté aujourd’hui que Rishi Sunak est sur le point de dire aux entreprises touchées par une interruption de la sortie de l’UE qu’elles pourront accéder aux prêts garantis par le gouvernement et au programme de congés.

Bien qu’il n’ait pas fait de commentaires sur les détails, il a déclaré à Sky News: « Nous discutons de toutes les éventualités, nous avons des discussions internes sur toutes ces questions. »

Il a ajouté: « Nous ne voulons pas nous éloigner de ces discussions. Les entreprises s’attendent à ce que nous fassions un effort supplémentaire – c’est précisément ce que nous faisons. »

07h59

L’UE continuera à « rester ensemble » tout au long des négociations sur le Brexit, a déclaré Boris Johnson

Boris Johnson a été mis en garde contre toute tentative de « diviser l’UE », après que le Premier ministre ait réitéré son offre de parler directement à des dirigeants tels qu’Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le but de sceller un accord sur le Brexit.

M. Johnson, qui a déjà été repoussé au moins trois fois, a déclaré hier: « J’ai réitéré mon offre, c’est-à-dire s’il est nécessaire de parler à d’autres capitales, je suis très heureux de le faire ».

L’eurodéputé belge Kris Peeters a déclaré à Sky News qu’il pensait qu’un accord pourrait être conclu « dans les prochaines heures, dans les prochains jours », mais a mis en garde contre une tentative de scission de l’UE27.

« Certains négociateurs essaient de diviser l’UE mais ce n’est pas le cas [that they will be split off] et ne le sera pas jusqu’au bout, car l’UE doit avoir une position, un négociateur – Michel Barnier – et une équipe de négociation. »

07h48

Les gens sont exhortés à ne pas paniquer en achetant à cause des préoccupations de Brexit

Alok Sharma a exhorté les gens à ne pas commencer à acheter en panique avant l’échec éventuel de la conclusion d’un accord commercial avec l’Union européenne.

Le gouvernement aurait averti les supermarchés de stocker de la nourriture et d’autres fournitures essentielles au milieu des craintes croissantes d’un Brexit sans accord.

Mais ce matin, le secrétaire aux affaires a déclaré à Sky News: «Je suis très confiant que les chaînes d’approvisionnement seront encore en place.

« Je dirais à tout le monde de faire vos courses habituelles comme vous le feriez et je pense que nous trouverons que tout ira bien. »

Au début de la pandémie, les achats de panique ont conduit à des étagères vides dans tout le pays – Shutterstock

07h41

Les négociations commerciales sur le Brexit se poursuivent jusqu’au réveillon du Nouvel An

Dimanche soir, il y avait de plus en plus de spéculations selon lesquelles Bruxelles se préparait à reculer sur l’un des principaux obstacles à un accord sur le Brexit.

L’UE serait prête à abandonner sa demande du droit d’imposer des «tarifs foudre» immédiats au Royaume-Uni si elle décidait unilatéralement que les termes d’un accord avaient été rompus.

Les négociations commerciales sur le Brexit pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, après que l’UE a abandonné la date limite de négociation de dimanche, alors que les attentes croissantes qu’un accord puisse être conclu.

Dimanche avait été présenté comme une date limite pour une décision sur un accord ou pas d’accord, mais le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont convenu de poursuivre les discussions.

Ni le Royaume-Uni ni l’UE n’ont fixé de nouvelle échéance, ce qui signifie qu’un accord pourrait être ratifié avant le 31 décembre, jour de la fin de la période de transition actuelle du Brexit.