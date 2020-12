Michael Gove a insisté aujourd’hui sur le fait que l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit mettrait les pêcheurs britanniques dans une « position plus forte », mais les chefs de l’industrie ont fustigé qu’ils croient qu’ils seront « absolument dans une situation pire ».

Le ministre du Cabinet Office a défendu les termes de l’accord commercial de Boris Johnson, affirmant que les pêcheurs verront une « augmentation significative » de ce qu’ils sont autorisés à pêcher dans les années à venir.

Mais le président de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, Andrew Locker, a déclaré que l’industrie avait été « trahie » par M. Johnson.

M. Locker a déclaré que le Premier ministre nous avait « promis les droits sur tous les poissons qui nagent dans notre zone économique exclusive et nous en avons une fraction ».

La dispute sur la pêche est survenue alors que les députés se préparaient à voter mercredi sur l’accord commercial à la Chambre des communes.

L’accord sera rejeté par le Parlement dans un seul jour et il devrait passer par les Communes, l’écrasante majorité des conservateurs devant le soutenir tandis que Sir Keir Starmer a dit aux députés travaillistes qu’ils devaient le soutenir.

Cependant, le dirigeant travailliste fait face à une rébellion sur l’instruction avec une poignée de ministres fantômes qui envisageraient de démissionner.

Pendant ce temps, les ambassadeurs de l’UE ont soutenu aujourd’hui à l’unanimité l’accord commercial alors que les deux parties ont fait un pas important vers un divorce ordonné le 31 décembre.

Les représentants des 27 États membres de l’UE ont approuvé le déploiement provisoire de l’accord, ouvrant la voie à la mise en place des nouveaux accords commerciaux à temps pour le 1er janvier après la fin de la période de transition.

Il y aura ensuite un processus de ratification de l’UE plus formel mais rétrospectif impliquant le Parlement européen pour la nouvelle année.

Michael Gove a défendu aujourd’hui les termes de l’accord commercial du gouvernement après le Brexit avec l’UE après une réaction violente des pêcheurs

Sir Keir Starmer fait face à une révolte travailliste suite à sa décision de fouetter ses députés pour soutenir l’accord

Boris Johnson fera échouer l’accord commercial par le Parlement en une seule journée mercredi avant l’expiration de la période de transition jeudi soir

L’accord commercial avec l’UE accordera aux pêcheurs britanniques le droit de pêcher davantage de poissons dans les eaux britanniques, les chalutiers européens rétrocédant progressivement une partie de leurs quotas.

Mais de nombreux acteurs de l’industrie britannique de la pêche pensent que le Royaume-Uni a trop cédé du terrain sur la question pour obtenir des concessions de l’UE dans d’autres domaines.

M. Gove a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Si nous reculons de quelques pas, je pense qu’il est juste de dire que nous sommes dans une position plus forte que nous ne l’étions dans l’UE et dans la politique commune de la pêche.

«Dans la PCP, nous n’avons pu accéder qu’à environ 50% des poissons de nos eaux.

« Il est vrai que nous enregistrons actuellement une augmentation significative de ce nombre, de sorte que nous aurons d’ici 2026 les deux tiers des poissons dans nos eaux.

« Il n’y a aucun pays, ou très peu, qui pêchent réellement tous les poissons dans leurs eaux … et bien sûr, ce processus par étapes nous donne la chance d’augmenter la taille de la flotte, d’investir dans nos communautés côtières et bien sûr en temps voulu Bien entendu, nous aurons cette opportunité d’augmenter encore le quota ».

M. Gove a annoncé du jour au lendemain que le gouvernement établirait un programme de financement majeur pour le secteur de la pêche dans un «proche avenir» pour l’aider à tirer pleinement parti du Brexit.

Écrivant dans l’Écossais, il a déclaré: « Nous utiliserons le temps pour investir dans la flotte britannique et nos communautés, pour nous assurer qu’ils peuvent tirer pleinement parti des richesses qui nous reviennent et pour construire une industrie durable et des stocks sains.

« Je suis ravi de dire que les détails d’un important programme de financement seront annoncés très prochainement. »

Mais M. Locker a déclaré que l’industrie britannique de la pêche avait été «trahie» par le gouvernement.

Il a déclaré à la BBC: « Je suis en colère, déçu et trahi. Boris Johnson nous a promis les droits sur tous les poissons qui nagent dans notre zone économique exclusive et nous en avons une fraction.

«Nous sommes absolument plus mal lotis. Lorsque nous étions au sein de l’UE, nous échangions du poisson avec l’UE. Nous avions l’habitude d’échanger des choses que nous n’utilisions pas avec des poissons qu’ils n’utilisaient pas et cela nous permettait d’élaborer un plan de pêche annuel.

« Ce que nous avons maintenant, c’est une fraction de ce que nous avons été promis par le Brexit. Nous allons vraiment, vraiment lutter cette année.

« Lorsque Boris Johnson et son gouvernement ont promis le Brexit aux pêcheurs, il a promis qu’aucun de nous ne serait dans une situation pire. Il y a un nombre considérable de pêcheurs – de petites familles, de petites communautés – dans une situation absolument pire avec cet accord.

M. Gove a également défendu l’accord contre les accusations selon lesquelles il pourrait provoquer une vague de déréglementation une fois la période de transition terminée le 31 décembre.

Il a rejeté ces préoccupations, disant à la BBC: « Non, je pense que cela signifie une réglementation plus intelligente et meilleure, donc si nous regardons la manière dont l’UE a réglementé dans le passé quand elle en est venue aux services financiers, elle n’a pas toujours réglementé. une manière qui fonctionne à l’avantage du Royaume-Uni.

«Londres est la plus grande place financière d’Europe. L’un des deux plus grands centres financiers au monde et la réglementation de l’UE n’a pas toujours été aussi éclairée qu’elle aurait pu l’être pour garantir que nous pouvons réglementer intelligemment et efficacement.

Le gouvernement a également été critiqué pour sa décision de se retirer du programme d’éducation Erasmus.

Les ministres le remplaceront par un programme dit de Turing qui verra plus de 100 millions de livres sterling dépensés pour envoyer 35 000 étudiants en stages universitaires internationaux.

M. Gove a déclaré que le gouvernement souhaitait rester dans le programme Erasmus mais «uniquement à des conditions équitables pour le contribuable britannique».

Il a déclaré que le coût de rester dans le programme aurait été «trop élevé» selon les conditions définies par l’UE.

L’accord commercial devrait passer par le Parlement mercredi grâce à la majorité de 80 sièges du Premier ministre et au soutien du parti travailliste.

Mais Sir Keir fait face à une révolte sur sa décision d’imposer un fouet à trois lignes à ses députés pour soutenir l’accord.

Les whips travaillistes sont en train d’appeler les députés pour les exhorter à voter pour le projet de loi sur les relations futures, craignant que des dizaines de sièges restants ne se rebellent.

Aucune démission du cabinet fantôme n’est attendue, mais des sources ont déclaré au Times qu’une demi-douzaine de députés de premier plan dans des rôles juniors pourraient démissionner.

Le débat et le vote de mercredi verront des centaines de députés participer et voter virtuellement après que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, les ait encouragés à rester à l’écart en raison des problèmes de coronavirus.

Mais les Tory Brexiteers exigent la possibilité de participer en personne, arguant qu’une telle « occasion historique » ne devrait pas être menée depuis les bureaux et les salons.

Les règles sur les coronavirus signifient que seuls un maximum de 50 personnes sont autorisées à la fois dans la chambre des communes.