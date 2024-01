Michaeli, chef travailliste sortant : “Je n’ai pas de réponse politique” sur la manière de reconstruire le parti

La chef du parti travailliste sortant, Merav Michaeli, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu d’avoir causé d’énormes dégâts à l’État d’Israël, tout en admettant qu’elle ne sait pas comment relancer la gauche politique affaiblie du pays.

Dans une interview accordée cette semaine au Times of Israel dans son bureau de la Knesset, un peu plus d’un mois après avoir annoncé qu’elle quitterait bientôt la tête de ce qui était autrefois le parti politique dominant d’Israël, Michaeli a proclamé que « Netanyahu a réussi non seulement à amener le L’État d’Israël, mais aussi le peuple juif, sont à leur pire niveau depuis l’Holocauste. »

Michaeli a déploré que la Première ministre « ait réussi à écraser le pouvoir politique de l’autre côté », déplaçant la politique israélienne vers l’extrême droite d’une manière sans précédent, et a insisté sur le fait que même si elle ne sait pas comment relancer la gauche politique affaiblie du pays, la seule La façon pour Israël de « se sauver » est de « suivre la voie démocratique sioniste ».

« La gauche politique n’existe presque plus », a-t-elle affirmé, regrettant que le puissant « parti travailliste social-démocrate de centre-gauche dirigé par Yitzhak Rabin » se soit réduit à la plus petite faction de la Knesset et ne soit plus en mesure de fonctionner comme contrepoids. au Likoud, de plus en plus populiste et d’extrême droite.

L’ancienne dynamique dans laquelle un grand parti de centre-droit et un grand parti de centre-gauche parvenaient à s’équilibrer est « ruinée depuis longtemps déjà », a-t-elle poursuivi, arguant que le parti centriste Unité nationale et Yesh de Benny Gantz et Yair Lapid Les partis Atid « ne peuvent pas remplacer » un parti travailliste fort.

« Ce ne sont pas des partis. Il s’agit de listes politiques personnelles appartenant à une seule personne, sans aucune démocratie et, j’aurai la gentillesse de le dire, avec une idéologie peu claire, s’il en existe une », a-t-elle soutenu.

Le leader travailliste Merav Michaeli, au centre, avec les députés du parti travailliste Gilad Kariv, deuxième en partant de la droite, et Naama Lazimi, à gauche, après l’annonce des résultats des primaires du parti travailliste, à Tel Aviv, le 9 août 2022. (Tomer Neuberg/ Flash90)

Après avoir succédé à Amir Peretz en 2021, Michaeli a réussi à augmenter la représentation du parti travailliste à la Knesset à sept sièges, mais l’amélioration de sa position a été de courte durée et, sous sa direction, le parti travailliste est tombé à quatre sièges minimum à la Knesset. les élections de novembre 2022.

Depuis lors, les travaillistes n’ont jamais réussi à franchir le seuil électoral lors de sondages périodiques, bien que peu fiables.

Le mécontentement interne à l’égard de Michaeli a commencé à monter l’année dernière lorsque les trois autres législateurs travaillistes ont décidé de prendre des mesures contre elle dans le but de la chasser du parti.

Les députés – Gilad Kariv, Efrat Rayten et Naama Lazimi – ont décidé de forcer Michaeli à obtenir leur accord avant de prendre une décision, érodant ainsi son autorité en tant que leader du parti de centre-gauche. Ils ont affirmé que Michaeli avait perdu la légitimité publique qui lui restait et qu’elle condamnait le parti, qui a dirigé Israël pendant les trois premières décennies de son existence.

« Il est très difficile de revenir d’une telle perte de confiance du public », avait déclaré à l’époque un proche du parti travailliste au Times of Israel. « Le problème est que chaque jour notre situation s’aggrave, nous n’avons donc pas d’autre choix que de prendre nous-mêmes la direction. »

La tension au sein du parti a pu être constatée lors de la réunion de faction de lundi, lorsque Michaeli s’est adressée aux journalistes sans qu’aucun de ses collègues travaillistes ne soit présent dans la salle.

Lors des conversations avec les trois députés, la colère contre Michaeli était palpable, notamment à propos de la campagne électorale de l’année précédente et de la décision de ne pas s’allier avec le parti de gauche Meretz, qui n’a donc pas réussi à entrer à la Knesset, au détriment du bloc des partis opposés au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait de ne pas s’être alliée au Meretz, Michaeli a déclaré mercredi au Times of Israel que même si « l’échec du bloc anti-Netanyahu est en effet très pénible », elle a estimé qu’elle avait pris « la bonne décision à ce moment-là » : celui qui avait été « entièrement soutenu par la faction et par le parti ».

« Il n’est pas pertinent de regarder en arrière car on ne peut pas décider à partir d’une autre période. La personne qui aurait dû s’occuper du bloc et s’assurer que tous les partis réussissent pour que nous ayons plus de mandats était à l’époque le Premier ministre », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’actuel chef de l’opposition Yair Lapid.

Le chef du parti travailliste Merav Michaeli (à gauche) s’entretient avec le chef de Yesh Atid, Yair Lapid, lors d’une conférence de presse à la Knesset, le 13 février 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

« Malheureusement, il n’a pas réussi à le faire », a-t-elle déclaré, faisant écho à ses précédentes déclarations accusant le chef de Yesh Atid.

Malgré ses critiques publiques à l’égard de Lapid, Michaeli a également assumé la responsabilité personnelle de la fortune chancelante de son parti, en annonçant début décembre que le parti organiserait un vote interne pour un nouveau chef dans les quatre mois – une décision qui a été saluée comme « une chose nécessaire » par Le député travailliste Gilad Kariv.

“La question est de savoir où allons-nous à partir de maintenant”, a noté Michaeli mercredi, affirmant que “si j’avais eu la réponse politique maintenant, j’aurais continué à présider le parti travailliste”.

“C’est pourquoi je démissionne, c’est donc maintenant à de nouvelles forces de monter à bord et d’être en mesure de faire cela”, a-t-elle expliqué. “Je suis tellement investi dans le processus des primaires maintenant parce que je veux que ce soit quelque chose qui élèvera le parti et nous permettra vraiment d’attirer autant de bonnes personnes qui sont là-bas et envisagent de le faire. [entering] politique.”

Bien qu’elle ait annoncé qu’elle ne se présenterait pas aux prochaines élections générales, Michaeli a déclaré qu’elle « ne pensait même pas » à ce qui allait suivre : « Je ne suis pas le genre de personne qui dit que dans cinq ans, je serai là, dans 10 ans. Je serai là”, a-t-elle déclaré.

Quant à sa bête noire Netanyahu, Michaeli a déclaré qu’elle ne s’attend pas à ce qu’il apprenne de son exemple.

« Tous les gens qui disent à Netanyahu de prendre ses responsabilités et de rentrer chez lui sont fallacieux, c’est très bizarre. Pourquoi le ferait-il maintenant, alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant ? dit-elle. « Il est responsable de tant de choses horribles qui se sont produites ici. Qu’est-ce qui a changé ? Il est toujours inculpé, il est toujours préoccupé avant tout par ses propres intérêts », a-t-elle affirmé.

« Il devrait être remplacé. Mes collaborateurs écrivent toujours « rentrez chez vous » et je le change toujours. Je ne dis jamais de rentrer chez moi parce que je ne m’attends pas à ce qu’il rentre chez lui », a-t-elle ajouté. «Je dis toujours qu’il doit être remplacé. Remplacez-le !

Carrie Keller-Lynn et Shalom Yerushalmi ont contribué à ce rapport.