Michaela Mabinty DePrince : la ballerine de 29 ans qui a joué dans le clip de Beyoncé est décédée

Michaela Mabinty DePrince, la ballerine née pendant une guerre civile en Sierra Leone qui a joué dans l’album visuel « Lemonade » de Beyoncé, est décédée à l’âge de 29 ans, selon un communiqué. publié sur sa page Instagram officielle.

« Sa vie a été définie par la grâce, le but et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais », a écrit le message. lire.

« Elle a été un symbole d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. »

Aucune cause de décès n’a été donnée. Sa sœur Mia dit elle était en « état de choc et de profonde tristesse ».

DePrince a marqué l’histoire en tant que le plus jeune danseur principal du Dance Theatre of Harlem et a continué à danser avec le Ballet national néerlandais et le Boston Ballet, où elle était deuxième soliste.

Son talent a été révélé à un public plus large grâce à une apparition dans « Lemonade », le clip qui accompagnait l’album du même nom de Beyoncé. a déclaré au WSJ elle a pensé que c’était une blague quand elle a entendu que le chanteur la voulait pour le clip, qui a dit à DePrince en personne que c’était un « honneur » de l’avoir comme star.

Née pendant la guerre brutale en Sierra Leone et envoyée vivre dans un orphelinat après la mort de ses deux parents biologiques – son père a été tué par des rebelles et sa mère est morte de faim – DePrince a eu une enfance marquée par les horreurs de la guerre.

À l’orphelinat, elle était surnommée « l’enfant du diable » et était maltraitée par les soignants parce qu’elle souffrait de vitiligo, une maladie de la peau qui provoque des taches de décoloration sur la peau. Elle a été témoin du meurtre d’une de ses enseignantes par des rebelles et a été poignardée par un petit garçon alors qu’elle essayait de la sauver.

« J’ai en fait une cicatrice à cause de cela et j’ai perdu connaissance après cela. Je n’ai aucune idée de comment j’ai survécu à cela, c’était horrible », a-t-elle déclaré à CNN lors d’une interview en 2012.

Appelée Mabinty Bangura à sa naissance, DePrince a vu pour la première fois une ballerine sur la couverture d’un magazine à l’extérieur de l’orphelinat alors qu’elle n’avait que trois ans.

« J’étais tellement fascinée par cette personne, par sa beauté, par la façon dont elle portait un si beau costume », a déclaré DePrince. Même si elle n’avait aucune idée de ce qu’était le ballet, elle a gardé la couverture du magazine et rêvait de devenir un jour aussi heureuse que la danseuse sur la photo.

Peu de temps après, DePrince a été adoptée par un couple du New Jersey et a commencé une nouvelle vie aux États-Unis. Sa famille a nourri son amour pour le ballet et l’a inscrite à des cours.

« Dès le début de notre histoire en Afrique, alors que nous dormions sur une natte commune à l’orphelinat, Michaela (Mabinty) et moi avions l’habitude d’inventer nos propres pièces de théâtre musical et de les jouer. Nous créions nos propres ballets », a écrit sa sœur Mia, également née en Sierra Leone et adoptée par la même famille. dans une déclaration.

DePrince a ensuite obtenu une bourse complète pour le stage d’été de l’American Ballet Theater à l’âge de 13 ans et a obtenu une autre bourse pour le Grand Prix d’Amérique des jeunes, le plus grand concours de ballet au monde.

Ce parcours ne s’est pas déroulé sans préjugés. En tant que jeune fille noire dans le monde du ballet, à prédominance blanche, elle a failli abandonner à l’âge de 10 ans lorsqu’un professeur lui a dit qu’elle ne voulait pas investir d’efforts ni d’argent dans des danseurs noirs.

Mais sa détermination a perduré. « J’essaie toujours de changer la façon dont les gens voient les danseurs noirs, de leur montrer que nous pouvons devenir des danseurs délicats, que nous pouvons être une ballerine », a-t-elle déclaré à CNN à l’âge de dix-sept ans.

« Bien qu’on lui ait dit que « le monde n’était pas prêt pour les ballerines noires » ou que « les ballerines noires ne valaient pas la peine d’investir », elle est restée déterminée, concentrée et a commencé à faire de grands progrès. » a écrit La danseuse Misty Copeland a rendu hommage à Michaela sur les réseaux sociaux. « Michaela avait tellement plus à donner », a-t-elle ajouté.

En 2014, DePrince a co-écrit un mémoire sur sa vie avec sa mère adoptive intitulé « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina » et est devenue ambassadrice de War Child Holland, promouvant le bien-être et la santé mentale des enfants vivant dans les zones de guerre.

« Ce travail signifiait beaucoup pour elle » a écrit sa famille dans sa déclaration, demandant aux gens de faire un don à l’organisation en sa mémoire.

Avec un reportage précédent de Nkepile Mabuse de CNN.