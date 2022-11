Michaela Jaé Rodriguez taquine la saison 2 de “Loot” et plus (exclusif) – Hollywood Life

Crédit image : MJR

Michaela Jae Rodriguez a certainement beaucoup de choses dans sa vie après avoir remporté un Golden Globe, mais rien n’est plus important que de soutenir sa communauté pour la Semaine nationale de sensibilisation aux transgenres. La talentueuse actrice s’est associée à Ville sur leur Nom choisi initiative, qui permet aux clients de mettre à jour leurs cartes bancaires avec le prénom de leur choix sans nécessiter de changement de nom légal, une fonctionnalité particulièrement utile aux personnes transgenres et non binaires. “Ils peuvent sortir dans le monde et utiliser l’identité qui les représente”, a déclaré Michaela EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie le 16 novembre.

Suite Exclusivités

«Cela montre la camaraderie à bien des égards; cela montre qu’il y a évidemment un espace queer chez Citi qui éduque; cela montre également qu’il existe des personnes en dehors de la communauté LGBTQ + qui sont capables de comprendre, d’écouter et d’apporter des changements », a ajouté la star. « Et c’est ce qui se passe avec ces cartes Citi. Désormais, toute personne trans peut changer de nom en un rien de temps. Cela ne nécessite pas un processus de longue haleine qui pourrait être embarrassant. Au lieu de cela, cela peut être quelque chose d’aussi rapide que possible.

Après avoir marqué l’histoire en 2022 en tant que première personne trans à remporter un Golden Globe d’acteur principal pour avoir incarné Bianca Evangelist dans Pose, Michaela en sait un peu plus sur le récent changement à Hollywood concernant la sensibilisation aux transgenres. “Ce qui a changé, c’est l’accès que nous avons en tant que femmes dans l’espace et le pouvoir que nous avons maintenant”, a-t-elle déclaré à HollywoodLife. « Un très, très, très petit pourcentage, mais nous faisons toujours partie d’espaces influents et nous créons beaucoup d’influence, ce dont je suis très heureux. Je suis également heureux que nous valions quelque chose maintenant. Notre travail en tant qu’êtres humains a augmenté et je pense qu’il doit continuer à augmenter constamment.

Michaela a également taquiné HollywoodLife à quoi les fans peuvent s’attendre dans la saison 2 de son émission hilarante Apple TV + “Loot”, où elle joue Sofia, la directrice déterminée d’un organisme de bienfaisance appartenant à la divorcée ultra-riche Molly, jouée par Maya Rodolphe. “Eh bien, il y a tellement d’autres histoires que nous allons voir”, a-t-elle commencé. “De toute évidence, plus de scènes avec Molly et Sofia, leur chimie est hors de ce monde. Dans le monde de Sofia, nous allons certainement voir des changements, plus d’émotions de sa part, des choses qui se passent dans sa vie auxquelles elle ne s’attendait pas. Et je pense que c’est ce que les gens veulent, en savoir plus sur elle.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Et quant à ce qui va suivre sur sa carte de danse, Michaela garde les yeux sur le prix : le statut EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). “Vous savez, il y a un gagnant EGOT ici en moi. J’espère que j’atteindrai suffisamment les masses, pour que nous puissions y arriver. J’ai de la musique qui sort et plus encore. Il sort l’année prochaine et j’arrive chaud !

Consultez le site Web de Citi pour plus d’informations sur leur incroyable initiative Chosen Name et connectez-vous à Apple TV + pour rattraper son retard sur l’incroyable Butin épisodes avant que la prochaine saison n’arrive !