Plus de trois décennies après la disparition sans laisser de trace de Michaela Joy Garecht, 9 ans, après avoir conduit son scooter sur un marché californien, un tueur condamné a été accusé d’enlèvement et de meurtre dans l’affaire froide.

Le procureur du district du comté d’Alameda, Nancy O’Malley, a annoncé lundi que les accusations de crime avaient été déposées contre David Misch, 59 ans, en relation avec la disparition de Garecht en novembre 1988 sur le parking Rainbow Market à Hayward, en Californie.

Le corps de la fille blonde aux yeux bleus n’a jamais été retrouvé.

David Misch (à gauche), 59 ans, a été accusé du meurtre de Michaela Joy Garecht (à droite), neuf ans, qui a été vue pour la dernière fois le 19 novembre 1988 sur le parking du Rainbow Market à Hayward, en Californie.

Le 19 novembre 1988, Michaela et sa meilleure amie ont conduit leurs scooters au magasin de Hayward pour acheter une collation quelques jours avant Thanksgiving. C’était leur premier voyage là-bas sans voisins adolescents.

Ils ont laissé leurs scooters à l’extérieur et les responsables affirment que Misch a déplacé un scooter pour isoler l’une des filles. Lorsque Michaela est allée la chercher quelques minutes plus tard, il l’a forcée à s’asseoir sur le siège avant de sa voiture et s’est enfuie.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un jean roulé sur ses genoux et des boucles d’oreilles en forme de plumes alors qu’elle tentait de récupérer le scooter de son amie, selon le FBI.

L’empreinte de la paume qui a conduit aux accusations de Misch a été trouvée sur le scooter. Il était trop petit pour être analysé dans une base de données informatique et devait être analysé manuellement.

L’examinateur d’empreintes digitales du département de police de Hayward a pu faire correspondre les empreintes digitales de Misch à celles du scooter, selon un communiqué de presse du bureau du procureur. Des témoins oculaires ont également placé le suspect sur les lieux de l’enlèvement.

Michaela aurait eu 42 ans le mois prochain.

Sa mère, Sharon Murch, a déclaré: « L’année dernière, j’ai dû venir dans un endroit en acceptant que Michaela n’était probablement plus en vie.

« Mais d’une manière ou d’une autre, cette acceptation était beaucoup plus liée à l’idée de Michaela assise sur un nuage rose duveteux marchant dans des rues d’or, dansant sur des collines herbeuses, planant parmi les étoiles.

«Ce que je n’avais pas imaginé, c’était ma fille comme une enfant morte.

«Ce n’est que lorsque j’ai entendu cette nouvelle que cette vision de la réalité est apparue, et honnêtement, je n’ai pas compris quoi en faire.

Misch fait également face à d’autres accusations dans le comté d’Alameda pour les meurtres de deux femmes à Fremont en 1986.

Il purge actuellement une peine de prison d’État pour le meurtre en 1989 d’une autre femme dans la région de Hayward.

La disparition de Michaela était restée un mystère pendant 32 ans, son corps n’ayant jamais été retrouvé

Le procureur du district Nancy O’Malley a déclaré: « L’enlèvement et le meurtre d’un enfant sont horribles. La douleur de la famille et des amis est indescriptible, surtout lorsque leur enfant n’est pas retrouvé.

« Ce crime a choqué non seulement la communauté locale, mais toute la région de la baie et la nation.

« J’espère que l’action et l’annonce d’aujourd’hui apporteront un certain réconfort à la famille de Michaela en sachant que la justice prévaudra, même après 32 ans depuis ce crime horrible.

«C’était si effronté, si impitoyable mais clairement planifié.

Misch devrait être traduit en justice pour les accusations d’enlèvement et de meurtre nouvellement déposées plus tard dans la journée.

En mars 2018, il a été accusé de deux chefs d’accusation de meurtre dans le cadre d’une affaire froide de 1986 où deux amis, Michelle Xavier, 18 ans, et Jennifer Duey, 20 ans, ont été abattus et étranglés à Fremont.

Xavier et Duey rentraient d’une fête d’anniversaire et ont été vus pour la dernière fois dans un dépanneur avant d’être prétendument violés, puis tués; leurs corps nus ont ensuite été retrouvés jetés le long de Mill Creek Road.

Les responsables ont déclaré que les enquêteurs avaient réexaminé les fichiers et les preuves ces dernières années et que les résultats des tests ADN avaient identifié Misch comme le principal suspect.

La police de Fremont a contacté les détectives de Hayward à propos de Misch, pensant qu’il pourrait y avoir un lien entre le cas de Xavier et Duey et la disparition de Garecht, même si certaines des circonstances étaient différentes. Les autorités n’ont pas dit ce qui avait amené la police à croire que les affaires étaient liées.

Les détectives de Hayward traitent la disparition de Michaela comme un meurtre même si son corps n’a jamais été retrouvé.

Des rangées de classeurs, chaque tiroir marqué d’une photographie de la jeune fille, remplissent le commissariat depuis plus de 32 ans.

Les accusations ont apporté peu de réconfort à la mère de Michaela, qui lutte contre un cancer de stade 4.

« J’ai l’impression de toujours chercher Michaela, mais maintenant je ne sais pas où », a-t-elle écrit. «Je me sens honnêtement perdu dans le noir.