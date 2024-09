Michaela DePrince, la ballerine de l’émission « DWTS », est décédée à 29 ans

La danseuse professionnelle Michaela DePrince, qui a conquis les cœurs du monde entier, est décédée à l’âge de 29 ans.

La ballerine pionnière a été présentée dans le film « Coppelia » de 2021. Elle est également apparue dans « Dancing With the Stars » pendant Les performances phares d’AT&T en 2012 et dans le film musical « Lemonade » de Beyoncé, nominé aux Emmy Awards en 2016, selon NBC10 Philadelphie.

Mais son héritage va au-delà de la danse.

DePrince était une orpheline qui a échappé à la violence pendant son enfance traumatisante. Elle est devenue une personnalité publique dans le monde du ballet et a servi comme humanitaire, défendant les enfants touchés par les conflits et la violence.

Michaela DePrince dans « Nous insistons ». Erin Baiano

Son décès choquant a été annoncé via son Compte Instagram le vendredi 13 septembre; cependant, la cause de son décès n’a pas été divulguée.

« Repose en paix : la ballerine Michaela Mabinty DePrince », commençait la légende partagée par son équipe.

« C’est avec douleur que nous partageons la perte de la ballerine étoile Michaela Mabinty DePrince, dont l’art a touché d’innombrables cœurs et dont l’esprit a inspiré beaucoup de gens, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et au-delà », peut-on lire dans l’annonce.

« Sa vie a été définie par la grâce, la détermination et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. »

L’annonce de la mort de DePrince. michaeladeprince/Instagram

DePrince. Photographie de Rosalie O’Connor

Ils ont écrit que DePrince « était un phare d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres ».

« Bien que son passage parmi nous ait été bien trop bref, son génie et son héritage continueront de briller dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés par son histoire, pour les générations à venir », poursuit le communiqué. « Nous adressons notre amour et nos prières à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient. »

Le Post a contacté le représentant de DePrince, Beyoncé et « DWTS » pour obtenir des commentaires.

DePrince et Samuel Wilson pour le Dance Theatre de Harlem.

DePrince a grandi en Sierra Leone, en Afrique, et a vu sa première image d’une ballerine américaine alors qu’elle était dans un orphelinat.

En 2012, elle a déclaré à la Presse associée elle souhaitait « devenir exactement cette personne ».

« J’ai perdu mes deux parents, j’y suis restée environ un an et je n’ai pas été très bien traitée parce que j’avais du vitiligo », a-t-elle déclaré. « Nous étions classées par numéros et le numéro 27 était le moins apprécié et c’était mon numéro, donc j’ai eu le moins de nourriture, le moins de vêtements et tout le reste. »

DePrince joue le rôle de Kitri dans la production « Don Quichotte ». EPA

DePrince a raconté qu’elle avait marché pieds nus pendant des kilomètres jusqu’à ce qu’elle atteigne un camp de réfugiés. Elle et deux autres filles ont finalement été adoptées par un couple du New Jersey, ce qui lui a permis de déménager aux États-Unis à l’âge de 4 ans.

Elle a trouvé du réconfort dans la danse et a assisté aux prestigieuses École de danse Rock à Philadelphie, mais elle a été confrontée à la discrimination en cours de route.

Alors qu’elle répétait pour Casse-Noisette à l’âge de 8 ans, quelqu’un lui aurait dit : « Je suis désolée, tu ne peux pas le faire. L’Amérique n’est pas prête à accueillir une ballerine noire », selon l’Associated Press.

Ballerine « Coppélia » DePrince. michaeladeprince/Instagram

À 9 ans, une enseignante aurait dit à sa mère : « Je n’aime pas investir de l’argent dans des danseuses noires parce qu’elles grandissent et finissent par avoir de gros seins et de grosses hanches. »

Elle n’a laissé rien l’empêcher de réaliser ses rêves.

DePrince a ensuite obtenu son diplôme de l’école Jacqueline Kennedy Onassis de l’American Ballet Theatre et a travaillé à la Théâtre de danse de Harlemoù elle fut la plus jeune danseuse principale de l’histoire du théâtre.

Elle a dansé partout dans le monde, rejoignant la compagnie junior d’Amsterdam le Ballet national néerlandais en 2013 et le Ballet national néerlandais en 2014.

DePrince a ouvert les portes d’Hollywood lorsqu’elle a joué dans le film musical de Beyoncé.

La danseuse a publié ses mémoires, « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina », en 2016. Le livre a suscité des discussions sur un biopic avec Madonna aux commandes pour réaliser.

La Material Girl, qui a adopté quatre de ses six enfants, a parlé de l’histoire de DePrince.

« Le parcours de Michaela a profondément résonné en moi, en tant qu’artiste et activiste qui comprend l’adversité », Madonna a dit « Nous avons une occasion unique de mettre en lumière la Sierra Leone et de permettre à Michaela d’être la voix de tous les enfants orphelins aux côtés desquels elle a grandi. Je suis honorée de donner vie à son histoire. »

En 2021, DePrince est devenu le deuxième soliste du Boston Ballet et a décroché le rôle principal dans le film de ballet « Coppelia » de 2021.