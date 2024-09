Michaela DePrince, ballerine pionnière, décède à 29 ans – NBC10 Philadelphie

Michaela DePrince, une orpheline qui a échappé aux traumatismes et à la violence pendant son enfance pour devenir une figure pionnière dans le monde du ballet ainsi qu’une humanitaire, est décédée à l’âge de 29 ans, a déclaré un porte-parole. annoncé sur sa page Instagram vendredi.

DePrince, né Mabinty Bangura, a grandi orphelin en Sierra Leone, en Afrique. Alors qu’il était à l’orphelinat, DePrince a repéré une photo dans un magazine montrant une danseuse de ballet américaine.

« Tout ce dont je me souviens, c’est qu’elle avait l’air vraiment, vraiment heureuse. » DePrince l’a déclaré à l’Associated Press en 2012. DePrince a déclaré qu’elle souhaitait « devenir exactement cette personne ».

Pendant son séjour à l’orphelinat, DePrince a déclaré avoir dû faire face à des mauvais traitements, à la malnutrition et à une maladie de peau appelée vitiligo.

« J’ai perdu mes deux parents, j’y suis restée environ un an et je n’ai pas été très bien traitée parce que j’avais du vitiligo », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2012. « Nous étions classées par numéros et le numéro 27 était le moins favori et c’était mon numéro, donc j’ai eu le moins de nourriture, le moins de vêtements et tout le reste. »

DePrince a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait ensuite marché pieds nus pendant des kilomètres pour atteindre un camp de réfugiés après avoir appris que son orphelinat serait bombardé. Elle et deux autres filles ont ensuite été adoptées par un couple de Cherry Hill, dans le New Jersey. Elle a ensuite déménagé aux États-Unis à l’âge de 4 ans.

« Ils sont arrivés chez moi malades et traumatisés par la guerre », a déclaré sa mère adoptive à l’Associated Press en 2012. « Michaela est arrivée avec un cas grave d’amygdalite, de fièvre, de mononucléose et des articulations enflées. »

DePrince a déclaré que son séjour à l’orphelinat l’avait marquée pendant des années. Cependant, se rappelant à quel point elle avait été inspirée par l’image de la ballerine du magazine, elle a rapidement trouvé réconfort et inspiration dans la danse.

DePrince a commencé à s’entraîner dans diverses compétitions avant de participer l’école Rock pour l’enseignement de la danseune prestigieuse école de ballet située à Philadelphie.

Au cours de son parcours de danseuse, DePrince a déclaré avoir été victime de discrimination raciale. Alors qu’elle répétait pour « Casse-Noisette » à l’âge de 8 ans, on lui a dit : « Je suis désolée, tu ne peux pas le faire. L’Amérique n’est pas prête pour une ballerine noire », selon l’Associated Press.

Elle a également déclaré que lorsqu’elle avait 9 ans, un professeur a dit à sa mère : « Je n’aime pas investir de l’argent dans des danseuses noires parce qu’elles grandissent et finissent par avoir de gros seins et de grosses hanches. »

DePrince ne s’est cependant pas laissée décourager et a continué à progresser dans le monde du ballet. À l’âge de 17 ans, elle a joué dans un film documentaire et dans la série télévisée « Dancing With the Stars ». Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires et l’école Jacqueline Kennedy Onassis de l’American Ballet Theatre et a travaillé à Théâtre de danse de Harlem où elle était la plus jeune danseuse principale de l’histoire du théâtre.

Elle a également participé à son premier ballet professionnel complet en juillet 2012 en Afrique du Sud.

En 2013, elle rejoint la société junior de le Ballet national néerlandais à Amsterdam et a rejoint le Ballet national néerlandais en tant qu’étudiante en 2014. Elle a continué à gravir les échelons et à innover tout en inspirant une génération de filles noires et brunes.

Sa célébrité a continué à grandir lorsqu’elle a joué dans Le film musical de Beyoncé « Lemonade » de 2016. La superstar de la pop Madonna était également en pourparlers pour réaliser un biopic basé sur les mémoires de DePrince en 2018.

DePrince a ensuite rejoint le Boston Ballet en 2021 en tant que deuxième soliste et a dansé le rôle principal dans le film de ballet « Coppelia » de 2021.

En plus de la danse, DePrince était également une humanitaire qui défendait les enfants touchés par les conflits et la violence. Elle a également été ambassadrice de War Child Holland, une organisation non gouvernementale indépendante qui œuvre pour garantir que les enfants aient accès à la protection, à l’éducation et au soutien psychosocial.

La famille et les amis de DePrince n’ont pas encore révélé la cause du décès ni d’informations sur les services commémoratifs.

« Sa vie a été définie par la grâce, la détermination et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais », a écrit un porte-parole sur sa page Instagram. « Elle a été un symbole d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. »