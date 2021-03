Coel a remporté le prix pour l’écriture exceptionnelle d’une série comique lors de la cérémonie de la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) pour le dernier épisode de son émission BBC / HBO I May Destroy You, intitulée Ego Death.

