Michael Woods d’Ottawa remporte la 9e étape du Tour de France

Le Canadien Michael Woods a livré un impressionnant effort en solo pour remporter le plus grand succès de sa carrière au sommet d’une montée légendaire du Tour de France dimanche au Puy De Dome, en France.

Le natif d’Ottawa de 36 ans, qui roule pour l’équipe Israel-Premier Tech, n’a aucune ambition dans le classement général et faisait partie d’une échappée précoce que les principaux prétendants ont permis de former au début de la neuvième étape.

🇨🇦Ô CANADA | @rusty_woods gagne au Puy de Dôme ! 🇨🇦Ô CANADA | @rusty_woods gagne au Puy de Dôme ! #TDF2023 | @Continental_fr pic.twitter.com/ Q7ruozp60k —@LeTour

Woods a réussi à rattraper l’Américain Matteo Jorgenson à seulement 500 mètres du sommet après que son rival de 24 ans se soit éloigné du groupe de tête à moins de 50 kilomètres de la fin.

Woods a ensuite laissé tomber Jorgenson à l’aise et a atteint le sommet du Puy de Dôme, un célèbre cratère volcanique dans la région du Massif central du centre-sud de la France qui a accueilli pour la dernière fois une étape il y a 35 ans.

Le Français Pierre Latour a terminé deuxième avec Matej Mohoric complétant le podium de l’étape. Jorgenson a terminé quatrième.

Le leader de la course Jonas Vingaard et le deuxième Tadej Pogacar ont roulé dans le peloton principal avec plus de 10 minutes de retard.