MICHAEL WOLFF : Pourquoi personne n’ose poser les questions évidentes sur le mariage de Donald et Melania Trump ?

Les mariages à la Maison Blanche prennent invariablement des significations plus grandes qu’eux-mêmes. Ils projettent un ensemble de valeurs, à la fois morales et politiques. Ils procurent un sentiment de stabilité.

Nous supposons qu’ils fonctionnent de la même manière que les nôtres, avec de bons et de mauvais jours – une expérience domestique partagée que nous aimons partager avec nos dirigeants.

En tout cas, la plupart du temps.

Car, malgré toutes ses anomalies et étrangetés flagrantes, un média habituellement peu réticent à indiscrets s’est largement abstenu de poser des questions sur le mariage de Donald et Melania Trump.

En 2021, alors que j’écrivais mon dernier livre sur la présidence Trump, « Landslide », j’ai assisté à un dîner sur la terrasse de Mar-a-Lago organisé par l’ancien président et première dame.

Ils se sont comportés comme s’ils étaient les mariés lors d’un mariage, chacun saluant un flot incessant de sympathisants qui se sont approchés de notre table tout au long de la soirée, mais sans grande conversation évidente ni même familiarité les uns avec les autres.

Dimanche, au Madison Square Garden, neuf jours seulement avant les élections, Melania a fait sa première et dernière apparition lors de la campagne électorale de son mari.

Dimanche, au Madison Square Garden, neuf jours seulement avant les élections, Melania Trump a fait sa première et dernière allocution lors de la campagne électorale de son mari.

Après l’avoir accueilli sur scène à New York, il lui a donné un baiser aérien à double joue, bras raides. Apparemment, elle ne pouvait pas garder son visage assez loin.

«Cela aurait pu être une apparition négociée», m’a fait observer cette semaine un membre du cercle restreint de Trump. « Douteux jusqu’au dernier moment. »

En presque deux ans de campagne active, Melania ne s’est pas montrée significative pour son mari pendant la campagne électorale – un devoir fastidieux, certes, mais une condition préalable fondamentale pour une épouse politique.

Elle n’a organisé que deux collectes de fonds privées républicaines. Sa participation à la Convention nationale républicaine de cet été a été pour le moins minime. Elle est arrivée le dernier soir et n’a été assise dans la loge VIP qu’après que son mari l’ait quittée.

Après son discours, elle est apparue sur scène avec le reste du clan Trump, le saluant d’un autre baiser inconfortable.

C’est également de rigueur pour tout homme politique traduit en justice d’avoir sa femme à ses côtés. Depuis le début de sa campagne en 2024, Donald Trump a comparu devant plus de tribunaux, tant au pénal qu’au civil, que n’importe quel homme politique de l’histoire américaine. Mais sa femme n’a jamais été à ses côtés.

Il est tout à fait possible qu’au lieu d’être une réprimande publique flagrante, il puisse y avoir ici une interprétation plus douce : Melania fait ce qu’elle veut, occupée par son propre travail et ses intérêts.

Mais il est difficile de croire à cette explication alors que tant de procès auxquels Trump a été confronté concernaient sa vie sexuelle.

Les allégations incluent bien sûr des abus sexuels et une liaison avec une star du porno qui aurait eu lieu peu de temps après que Melania ait donné naissance à leur fils Barron. Il est donc peut-être plus facile de supposer que son refus d’assister à ces procès avait davantage à voir avec le maintien d’un sentiment de dignité.

Et pourtant, sa distance évidente et son manque évident de soutien n’ont, une fois de plus, guère été remis en question par les médias. En cela, il semble que les Trump bénéficient d’une dérogation spéciale.

Peut-être qu’un tel traitement de faveur a toujours été vrai pour les riches.

Après tout, nous ne nous attendons pas à ce que leur vie domestique soit comme la nôtre. Les mariages des riches, de la jet set et des célèbres sont différent. À la base, ils disposent de plus de biens immobiliers et peuvent donc naturellement – ​​parfois commodément – ​​se tenir à distance les uns des autres.

S’il y a une Première Dame sur laquelle Melania semble s’inspirer, c’est bien Jacqueline Kennedy, une autre femme belle et insaisissable dont le mariage – du moins du vivant de JFK – n’était pas facilement discuté.

Depuis le début de la présidence Trump, la question de savoir où Melania passe la plupart de son temps n’a jamais reçu de réponse complète.

En 2017, il lui a fallu près de six mois pour quitter son appartement new-yorkais pour s’installer à la Maison Blanche – une exception surprenante dans l’histoire des arrangements domestiques présidentiels.

Cela avait été expliqué à l’époque comme étant à l’avantage de Barron, qui était encore à l’école à New York – même si les Trump n’auraient guère été le premier couple présidentiel à avoir changé l’école de leur enfant en milieu d’année. Les écoles de Washington sont particulièrement heureuses d’accueillir les enfants d’un président.

Par ailleurs, Melania ne s’est pas présentée de manière significative pour son mari lors de la campagne électorale de 2024. Sa participation à la Convention nationale républicaine de cet été (photo) a été pour le moins minime.

En 2017, il lui a fallu près de six mois pour quitter son appartement new-yorkais pour s’installer à la Maison Blanche. Cela a été expliqué à l’époque comme étant à l’avantage de Barron.

Même après l’arrivée de Melania à Washington, on ne savait jamais exactement combien de temps elle et Barron passaient à la Maison Blanche – ou loin de celle-ci avec ses parents, qui avaient déménagé à proximité.

De même, dans les années qui ont suivi la présidence Trump, la présence de Melania à Mar-a-Lago a souvent semblé être plus un « événement » qu’un lieu commun.

Un proche de Trump qui se trouve fréquemment avec l’ancien président à Mar-a-Lago, m’a récemment dit que Melania semblait y être traitée davantage comme une invitée.

Et maintenant, alors que se profile la perspective d’un deuxième tour de table à la Maison Blanche pour The Donald, Melania exprimerait une fois de plus des réserves sur la vie à Washington. On a prétendu qu’elle pensait qu’il serait important pour elle d’être près de son fils, désormais d’âge universitaire, qui fréquente l’Université de New York.

En silence, l’équipe Trump serait en train d’essayer une nouvelle nomenclature : « première dame à temps partiel ».

Est-ce important ? Est-ce que cela devrait avoir de l’importance ? Avons-nous le droit de savoir ?

Pour ses partisans, l’image du mariage Trump – selon laquelle il est suffisamment charismatique et viril pour avoir un beau modèle, un quart de siècle plus jeune, à son bras – est une autre partie de la mythologie Trump qu’ils préféreraient laisser. paisible.