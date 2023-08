Michael Wilson soutient sa petite amie Sophia Smith de loin

GLENDALE, Arizona – Le receveur large des Cardinals de l’Arizona, Michael Wilson, était censé se rendre en Nouvelle-Zélande pour voir sa petite amie, l’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Sophia Smith, disputer ses débuts en Coupe du monde il y a quelques semaines.

Il avait tout prévu. Il a même dit à Smith qu’il venait. Mais la recrue a reconsidéré, décidant que traverser les hémisphères n’était pas la meilleure idée avant son premier camp d’entraînement dans la NFL. Smith a d’abord été bouleversée, a déclaré Wilson, et elle a partagé une leçon précieuse sur les relations: il n’aurait pas dû lui donner espoir.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

À la fin de la journée, Smith allait bien, comme en témoignent ses deux buts et sa passe décisive lors de la victoire des États-Unis dans le premier match.

Mais Wilson n’avait pas besoin d’être dans les terres pour savoir ce que sa petite amie de longue date pouvait faire.

Cela ne voulait pas dire que ce n’était toujours pas spécial.

« C’était surréaliste, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Wilson a vu Smith devenir une superstar internationale sous ses yeux. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants de première année à l’Université de Stanford et Wilson a été là pour son ascension après des luttes et une blessure au début de sa carrière universitaire, pour remporter un championnat national de la NCAA et être le choix n ° 1 au classement général du Portland Thorns FC dans la NWSL. , à avoir remporté le titre de MVP de la ligue et un championnat de la NWSL, à être l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde.

« [It has been] vraiment un honneur d’être à ses côtés alors qu’elle est capable d’accomplir tout cela », a-t-il déclaré.

Bien qu’ils ne soient peut-être pas habitués à un décalage horaire de 19 heures, Wilson et Smith ont compris comment être dans une relation à distance depuis qu’elle a été repêchée par Portland en 2020.

Cela ne signifie pas que cela a été facile.

« Action [a] relation à distance est très, très difficile, surtout [at] un jeune âge », a déclaré Wilson.« Il y a tellement de maturité qui se produit des deux côtés de 18 à 22, 23 ans. Par exemple, elle remonte à 18 ans, elle est à peu près une personne complètement différente et moi aussi, donc nous avons dû grandir individuellement, mais nous avons aussi dû grandir ensemble en tant que couple.

« Donc, nous nous soutenons du mieux que nous pouvons, le changement d’heure est difficile, nous ne nous voyons pas beaucoup [is] difficile. »

Ils font ce qu’ils peuvent, cependant, avec deux horaires extrêmement chargés ces quelques semaines.

Ils s’envoient des textos tous les jours mais ne se voient pas tous les jours. Parfois, ils passent un appel FaceTime pendant une heure ou deux et passent leurs journées sans même parler. Wilson a étudié ses jeux à l’hôtel de l’équipe avec Smith au téléphone.

Le fait d’avoir l’ailier rapproché Zach Ertz, qui traverse sa troisième Coupe du monde avec un autre membre important de l’équipe nationale féminine des États-Unis, a aidé.

Wilson et Ertz se sont rencontrés pour la première fois le 8 avril, lorsque l’USWNT a affronté l’Irlande lors d’un match avant la Coupe du monde à Austin, au Texas, et que la femme d’Ertz, Julie Ertz, jouait aux côtés de Smith. Wilson et Ertz ont accepté de rester en contact partout où Wilson a atterri dans le repêchage de la NFL, qui arrivait quelques semaines plus tard.

Par chance, Wilson a été repêché par les Cardinals au troisième tour, faisant de lui des coéquipiers avec Ertz. Il n’a pas fallu longtemps à Wilson pour entendre que les Cardinals étaient devenus l’équipe des autres significatifs de l’USWNT.

Contrairement à Zach et Julie, cependant, Wilson sait que lui et Smith ne forment pas encore un couple familial. Wilson a estimé qu’environ 75 personnes autour de l’organisation des cardinaux lui ont mentionné quelque chose au sujet de sa petite amie faisant partie de l’USWNT.

Au cours des dernières semaines, cependant, il a vu ses coéquipiers et ses entraîneurs se qualifier pour la Coupe du monde.

Lorsque les réunions se sont terminées vers 19h30 en Arizona mercredi, Wilson a déclaré qu’il restait environ 15 minutes dans le deuxième match de phase de groupes des États-Unis contre les Pays-Bas et qu’un groupe de coéquipiers a couru vers la salle à manger de l’équipe où le match était à la télé pour en voir la fin.

« Tout le monde s’est investi », a-t-il déclaré. « C’est la Coupe du monde. Comment pourriez-vous ne pas l’être ?