Michael Vick affirme que son revenu de retraite dans la NFL dépasse les six chiffres – pourquoi il est important de connaître vos avantages

Être un athlète professionnel est une carrière glamour, mais de courte durée. Selon Recherche RBCles athlètes prennent généralement leur retraite avant l’âge de 30 ans. Pour la National Football League (NFL), l’âge moyen de la retraite est de seulement 27,6 ans.

Heureusement, la NFL offre de « grands avantages » aux joueurs, selon l’ancien quarterback Michael Vick. Après avoir joué dans la ligue pendant 13 saisons, l’ancienne star devenue personnage controversé a pris sa retraite en 2017 à l’âge de 36 ans. Même après avoir manqué deux ans de jeu pendant qu’il purgeait une peine de prison pour son implication dans un réseau de combats de chiens, il dit recevoir un chèque d’une valeur de plus de six chiffres chaque année.

« Je pense que la NFL fait un excellent travail en s’assurant que nous sommes bien organisés lorsque nous prenons notre retraite », a déclaré Vick, aujourd’hui âgé de 44 ans, à Aristotle Varner Jr. épisode de « Kickin It With the OGs » sur YouTube en mai. « Ils nous ont mis dans des plans où si vous jouez assez longtemps et investissez suffisamment pendant que vous êtes dans la ligue, alors vous aurez des gains décents quand vous serez plus vieux. »

Avantages pour les joueurs

Vick n’a cependant pas précisé les détails de son paiement annuel, sur la base de la NFL résumé des avantages pour les anciens joueurs ayant acquis des droits, cela peut provenir d’un programme de rente auquel les joueurs admissibles peuvent accéder dès cinq ans après leur dernière saison. Les joueurs ont également accès à un Plan 401(k) et un plan d’accumulation de capital. Il existe également un plan de retraite à partir duquel les joueurs âgés de 55 ans et plus peuvent recevoir des paiements mensuels en fonction du nombre de saisons créditées qu’ils ont à leur actif.

De plus, Vick dit avoir droit à des prestations d’invalidité en raison des blessures qu’il a subies au cours de sa carrière. Les anciens joueurs peuvent bénéficier d’une couverture d’assurance maladie étendue et participer à un plan de remboursement des frais de santé.

« La ligue nous offre des opportunités pour assurer notre longévité financière, si vous le souhaitez », a-t-il déclaré. Malheureusement, il a été témoin de certains de ses pairs manquer des avantages similaires et la sécurité. « J’ai vu beaucoup de gars qui n’en voulaient pas, qui n’y prêtaient pas attention. »

L’expérience de Vick met en évidence les importance de la littératie financière et la sensibilisation.

Sensibilisation aux avantages

Fin 2023, environ 56,6 % des travailleurs américains avaient accès à un compte 401(k), selon le service de transfert CapitaliserLes avantages sociaux sont également répandus. En 2023, 53 % de toutes les entreprises offraient des avantages sociaux, selon le Fondation de la famille KaiserCe chiffre grimpe à 94 % parmi celles qui comptent plus de 50 salariés.

D’autres avantages étaient moins courants. Selon le rapport, seuls 23 % des travailleurs syndiqués et 27 % des travailleurs non syndiqués avaient accès à un congé familial payé. Bureau des statistiques du travail.

Les travailleurs pourraient également passer à côté de certains avantages parce qu’ils ne savent pas comment ils travaillent. Société américaine des professionnels et actuaires des régimes de retraitecitant une étude réalisée en 2023 par MetLife, 45 % des employés ont déclaré qu’ils ne comprenaient pas pleinement les éléments de leurs programmes d’avantages sociaux d’entreprise.

Prendre le temps de comprendre tous les avantages qui s’offrent à vous ou faire appel à un professionnel planificateur financier demander de l’aide pourrait renforcer votre sécurité financière pendant et après votre carrière.

