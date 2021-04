Michael ‘Venom’ Page sur le boycott des réseaux sociaux: nous avons encore un long chemin à parcourir | Actualités MMA

Le candidat des poids welters du Bellator et militant pour l’égalité, Michael ‘Venom’ Page a salué le boycott des médias sociaux par le football britannique dans une protestation contre la haine en ligne.

MVP ne pense pas nécessairement que cela aura un impact significatif sur l’économie des entreprises de médias sociaux et imposera ainsi des changements immédiats de politique, mais considère qu’il s’agit d’une étape positive pour maintenir la question globale du racisme et de la discrimination au premier plan.

« C’est bizarre », a dit Page Sky Sports, dans la préparation de son prochain combat avec Derek Anderson. «Je suis juste heureux que les gens poursuivent la conversation et soient heureux d’en discuter. Et je suis heureux que les grandes organisations soient heureuses de prendre ce genre de décisions pour au moins le mettre à l’esprit de tout le monde.

« Je pense que les gens commencent à comprendre, aussi lentement que cela a été. Les gens y arrivent lentement et comprennent l’importance de cela (freiner les discours de haine). »

















2:03



MVP discute du boycott des réseaux sociaux



Le combattant de Londres pense cependant qu’il est vital que la balle continue de rouler vers une société moins haineuse au-delà du boycott. Pour lui, dans le cadre de ce processus, il est important que les jeunes prennent conscience de la manière dont ils peuvent influencer le sens du voyage en s’impliquant dans un débat politique et en ayant leur mot à dire dans une démocratie.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir, je pense. Mais nous y arrivons », a-t-il ajouté. « Pour moi, ces deux dernières années et ce qui s’est passé, cela m’a montré à quel point il est important pour tout le monde de s’impliquer dans la politique. J’ai toujours dit: ‘Je ne m’intéresse pas à la politique, je veux juste faire la mienne chose.’ Mais la politique est dans absolument tout ce que nous faisons et affecte tout ce que nous faisons.

«J’essaie de faire des choses en arrière-plan pour que la jeune génération comprenne à quel point cela est important et comment cela affectera leur vie. C’est devenu vraiment important pour moi au cours des deux dernières années.

La concentration personnelle de Page dans le futur immédiat se tourne vers son prochain combat contre le Californien Derek Anderson (17-3). C’est une confrontation qui a déjà été prévue à deux reprises par les entremetteurs du Bellator, pour être annulée.

« J’ai l’impression qu’il était un charme malchanceux parce que cela ne m’est jamais arrivé, deux fois et il ne s’est jamais disputé avec Paul Daley alors je pensais qu’il apportait un mauvais vaudou! Mais, j’espère que la troisième fois est un charme et nous entrons là-dedans et faites-le, »dit-il.

« C’est un adversaire très coriace, très équilibré, à l’aise partout. Il ne semble pas se soucier de qui se tient devant lui. Il a ce manque de respect pour les gens, dans le bon sens. Beaucoup de respect pour lui, il est définitivement un combattant dur. «

Alors que la pandémie et le verrouillage ont posé des défis à tous les sportifs professionnels, Covid-19 a matériellement affecté l’approche du MVP en matière de combat. Connu pour ses talents de kickboxing spectaculaires, il n’a pas ébloui lors de sa seule sortie dans la pandémie à ce jour – une décision unanime qui l’emporte sur Ross Houston – mais il pense que les protocoles de nettoyage Covid-19 signifiaient qu’il ne pouvait pas obtenir la traction nécessaire pour lancer son coups de pied:

«Ma salle de sport a été classée comme une salle de sport d’élite, j’ai donc pu m’entraîner à travers la pandémie, ce qui a été ma grâce salvatrice et j’ai déjà eu le combat à Paris. Mais parce qu’ils font tout le nettoyage supplémentaire des toiles. , c’est très glissant, donc pour quelqu’un avec mon style de combat, ça joue un grand rôle, donc j’ai vraiment dû m’adapter.

« J’ai remarqué dans le dernier Bellator que presque tous ceux qui ont lancé un coup de pied ont glissé, donc je suppose qu’ils le font toujours. Nous avons donc rendu notre toile dans le gymnase très glissante et j’ai dû trouver un façon de faire encore ce que je fais, en patin à glace! «

En dépit d’avoir la toile à affronter sur un adversaire à Anderson, qui cherche une quatrième victoire consécutive, Page est convaincu qu’il passera à 19-1 le 7 mai dans le Connecticut et restera sur la bonne voie pour une inclinaison du titre.

«Je suis confiant à cent pour cent», dit-il. « La seule chose qui me préoccupe, c’est la toile. Mais nous avons fait des choses pour nous ajuster, donc ce n’est pas idéal, je préfère pouvoir être le meilleur de moi, mais je vais le découvrir et nous ferons ça marche. »

Placé deuxième dans le récent classement Bellator, une victoire pour Page serait une étape importante vers une autre confrontation avec l’actuel champion Douglas Lima – ou l’Ukrainien invaincu Yaroslav Amosov, qui défie Lima en juin.