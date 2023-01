Michael van Gerwen sur Gerwyn Price portant des protège-oreilles: “Dans sa position, avec sa taille aux fléchettes, je n’aurais pas fait ça” | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gerwyn Price est revenu pour le cinquième set de sa défaite 5-1 en quart de finale contre Gabriel Clemens portant des protège-oreilles pour bloquer la foule bruyante d’Ally Pally

Michael van Gerwen dit que Gerwyn Price “n’aurait pas dû se mettre dans cette position” après que le numéro 1 mondial ait enfilé des protège-oreilles lors de sa défaite écrasante face à Gabriel Clemens en quart de finale du Championnat du monde de fléchettes à Alexandra Palace.

Price portait des protège-oreilles volumineux pour le cinquième set de sa raclée 5-1 dimanche soir pour étouffer les huées de la foule, et a écrit plus tard sur Instagram qu’il n’était pas sûr de jouer à nouveau dans le championnat du monde.

Van Gerwen – qui a balayé Chris Dobey 5-0 plus tard dans la nuit pour rester sur la voie d’un quatrième titre mondial – dit qu’il n’aurait pas fait ce que Price a fait mais qu’il avait de la sympathie pour un joueur qui “traverse une période difficile”.

Price jouera-t-il à nouveau au championnat du monde?

Le favori du titre, Van Gerwen, a déclaré à propos du champion 2021 Price: “Dans sa position, avec sa taille aux fléchettes, je n’aurais pas fait ça mais il traverse une période difficile.

“[Wearing ear defenders] n’a jamais fait de fléchettes auparavant et il n’en a pas besoin non plus, mais il est dans une période difficile alors il réfléchit à des choses.

Wayne Mardle dit que la décision de Price de porter des protège-oreilles était un signe que l'Iceman ressentait la pression.

“Il ne devrait pas se mettre dans cette position, mais ce sont des fléchettes malheureusement.”

Fléchettes Sky Sports Le spécialiste Wayne Mardle a déclaré que les actions de Price montraient un rare signe de “fragilité” et espère que la suggestion de l’homme des glaces selon laquelle il ne reviendra peut-être jamais à Ally Pally n’est qu’une “réaction instinctive” à une lourde défaite.

Price a décroché des finitions consécutives de plus d’une tonne en route pour valser dans le premier set, mais a ensuite perdu cinq d’affilée alors que Clemens, le premier Allemand en demi-finale du Championnat du monde, a obtenu une moyenne de 99,94 contre 94,58 pour le Gallois.

Mardle : Price a manifestement ressenti la pression

Mardle a déclaré: “Apparemment, Gerwyn a eu les protecteurs auditifs avec lui avant ce match. C’était quelque chose qu’il pensait faire.

Price est sorti aux caisses de plus d'une tonne dans le premier set contre Gabriel Clemens – avant d'être battu par l'Allemand

“Le fait qu’il les ait depuis environ une semaine vous montre qu’il y a un peu de fragilité là-bas, mais rien en lui n’est fragile – il frappe tout de front et prend tout dans sa foulée.

“Normalement, il gère les choses avec brio, mais il a évidemment ressenti la pression et n’est pas à 100% à l’aise en ce moment.

“Mentalement, il n’aurait pas pu être aussi fort là où normalement c’est son jeu. Il est l’un des joueurs de fléchettes les plus forts mentalement que j’ai connus.

“Je pense qu’il a été écrasé au cours des derniers mois et peut-être parce qu’il n’est pas à son meilleur, peut-être qu’il est un peu fragile. Gerwyn a régressé après le premier set et n’a rien trouvé, ce qui était juste étrange.

“J’espère [saying he might not play at Ally Pally again] n’est qu’une réaction instinctive

“Lorsque vous mettez les protège-oreilles trop élaborés, ils ne sont pas pour vous, ils sont pour la foule. C’est, ‘c’est moi qui vous dis, tais-toi, tais-toi, reste à l’écart’.

“Les gens dans les médias me disaient qu’il s’entraînait avec les protège-oreilles, donc je ne sais pas s’ils l’ont rebuté – mais j’ai trouvé assez étrange qu’il soit aussi élaboré pour montrer à la foule qu’il se moquait bien de ce qu’ils pense.”

“Van Gerwen a l’air d’un million de dollars”

En contraste frappant avec Price, Van Gerwen a traversé son quart de finale en ne perdant que trois manches alors qu’il anéantissait le débutant des huit derniers Dobey.

Mardle dit que Michael van Gerwen déborde de confiance après avoir démoli Chris Dobey 5-0 à Ally Pally

Mardle a ajouté: “MVG était brillant, il a l’air d’un million de dollars.

“Il coule et joue avec une liberté avec laquelle on ne voit jamais beaucoup de joueurs jouer. Il n’est pas encore au sommet de Van Gerwen mais il est meilleur que ce que nous avons vu au cours des deux ou trois dernières années.

“Il lui faudra quelque chose d’étrange pour ne pas gagner ce tournoi. Il a l’air tellement à l’aise.”

