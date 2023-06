Michael van Gerwen se retire de la Coupe du monde de fléchettes après une opération dentaire | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen s’est retiré de la Coupe du monde de fléchettes après une opération dentaire

Michael van Gerwen s’est retiré de la Coupe du monde de fléchettes 2023, en raison de son incapacité à récupérer à temps après une opération dentaire.

Van Gerwen a subi une opération dentaire planifiée lundi, mais n’a pas suffisamment récupéré pour pouvoir concourir à Francfort ce week-end, et sera remplacé par Dirk van Duijvenbode dans l’équipe des Pays-Bas.

Comme Dirk van Duijvenbode est le deuxième joueur néerlandais le mieux classé dans l’Ordre du mérite du PDC, il sera désormais partenaire de Danny Noppert pour la deuxième année consécutive.

Ce changement signifie que les Pays-Bas deviendront les troisièmes têtes de série pour le tirage au sort du deuxième tour, les Pays de Galles Gerwyn Price et Jonny Clayton passant aux deuxièmes têtes de série.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.