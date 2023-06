Michael van Gerwen: le Néerlandais remporte le titre US Darts Masters au Madison Square Garden | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen a décroché son deuxième titre US Darts Masters à New York samedi

Michael van Gerwen a produit une démonstration impitoyable pour blanchir le champion nord-américain Jeff Smith 8-0 et décrocher son deuxième titre US Darts Masters à New York samedi.

Van Gerwen a remporté la victoire lors d’une nuit d’action exceptionnelle au Madison Square Garden, remportant le premier prix de 20 000 £ et obtenant ainsi un titre record pour la 18e Série mondiale de fléchettes.

« C’était notre deuxième année ici au Madison Square Garden et je n’ai jamais remporté de titre dans un lieu aussi emblématique que celui-ci, donc c’est un autre titre sur la liste des choses à faire ! » Michel van Gerwen

Le Néerlandais est arrivé à New York après avoir décroché une septième couronne record de Premier League jeudi dernier, et il a couronné 10 jours mémorables en ajoutant à son décompte de titres dans la Big Apple.

Van Gerwen a lancé sa campagne avec une victoire de 6-2 sur le nouveau venu canadien Jake Macmillan, avant de vaincre le conquérant de Michael Smith Jim Long par le même score lors du match d’ouverture de samedi.

Le Néerlandais a ensuite riposté de 6 à 4 pour contrecarrer Rob Cross dans une demi-finale captivante, défiant les 170 et 122 finitions de l’ancien champion du monde pour remporter un classique.

Cross a câblé le taureau pour une finition spectaculaire de 167 dans le décideur, mais Van Gerwen a manqué un vainqueur complet dans la pièce maîtresse de samedi, démolissant Smith 8-0 pour créer une autre tranche d’histoire.

« Cela signifie beaucoup pour moi de gagner ce trophée », a insisté Van Gerwen, participant à son 50e événement des World Series of Darts.

« C’était notre deuxième année ici au Madison Square Garden et je n’ai jamais remporté de titre dans un lieu aussi emblématique que celui-ci, donc c’est un autre titre sur la liste des choses à faire !

« J’ai eu trois grosses victoires, mais le match contre Rob Cross était un peu bizarre.

« Il faut essayer de rester concentré. Ce n’est pas facile mais j’ai réussi à le faire, et le terminer avec un 11 dards vous procure toujours beaucoup de plaisir.

« Jeff s’est définitivement essoufflé en finale. Il a eu une journée très difficile et cela fait partie des fléchettes malheureusement, mais j’en ai profité. Je suis content d’avoir gagné. Je suis un homme fier. »

Les World Series of Darts se poursuivent le mois prochain avec les premiers Poland Darts Masters au COS Torwar à Varsovie les 7 et 8 juillet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez comment MVG a remporté avec style un septième titre record de Premier League à l’O2 de Londres Découvrez comment MVG a remporté avec style un septième titre record de Premier League à l’O2 de Londres

Maîtres de fléchettes américains 2023

Séance du soir

Quarts de finale

Michael van Gerwen 6-2 Jim Long

Rob Cross 6-2 Dimitri Van den Bergh

Luke Humphries 6-4 Gerwyn Price

Jeff Smith 6-2 Nathan Aspinall

Demi finales

Michael van Gerwen 7-6 Rob Cross

Jeff Smith 7-6 Luke Humphries

Final

Michael van Gerwen 8-0 Jeff Smith

Regardez la Coupe du monde de fléchettes sur Sky Sports

Simon Whitlock et Damon Heta défendront leur titre en Coupe du monde de fléchettes

La Coupe du monde annuelle de fléchettes s’étendra à 40 équipes sur les 32 précédentes dans un format remanié qui comprendra une phase de groupes et des matchs en double tout au long de quatre jours d’action à l’Eissporthalle de Francfort du 15 au 18 juin alors que l’Australie défendra le titre.

Dans un changement radical par rapport aux années précédentes, le tournoi verra l’Islande, l’Ukraine et le Bahreïn prêts à faire leurs débuts.

Regardez toute l’action de la Coupe du monde de fléchettes du 15 au 18 juin – en direct sur Sky Sports.