Michael Van Gerwen : Je suis le favori du championnat du monde de fléchettes | “J’ai une cible sur le dos” | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen dit qu’il est le favori pour le championnat du monde de fléchettes, en direct sur Sky Sports

Le triple champion du monde de fléchettes Michael van Gerwen dit qu’il est le favori pour le prochain championnat du monde de fléchettes et reconnaît “une cible sur mon dos”.

Van Gerwen, actuel n ° 3 mondial et vainqueur des championnats du monde en 2014, 2017 et 2019, entre dans le tournoi après avoir remporté le titre de la finale du championnat des joueurs pour la septième fois en 10 ans dimanche, battant Rob Cross.

La victoire a vu le Néerlandais remporter un cinquième titre télévisé en 2022 et un troisième triomphe de classement sur la grande scène, et les attentions se tournent maintenant vers le Championnat du monde de fléchettes 2023, qui commence, en direct sur Sky Sports, le 15 décembre.

“C’est incroyable de gagner autant de grands tournois en un an et d’aller avec beaucoup de confiance vers le championnat du monde”, a-t-il déclaré.

“C’est ce que vous voulez. C’est la période de l’année où vous voulez bien jouer. J’ai hâte d’y être.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023 Dans le dernier épisode de Love The Darts, Devon Petersen et Michael Bridge discutent de la question de savoir si Fallon Sherrock mérite sa place au Championnat du monde 2023

“C’est qui je suis [emotional]. C’est bon signe car je sais que cela compte encore beaucoup pour moi. Avec l’émotion, on ne peut pas dire que je ne suis pas un acteur, je suis juste moi-même.

“Ouais [I’m the favourite]j’irais de toute façon dans le tournoi en tant que favori même sans les victoires.

“Les gens veulent toujours me battre, je le sais. J’ai une grosse cible sur le dos, mais je peux le gérer. J’ai été sous pression tellement de fois, et la plupart du temps, j’ai survécu.

“Tant que vous continuez à travailler, continuez à creuser, alors tout s’arrange.”

Michael van Gerwen a connu une campagne 2022 remplie de trophées

Lorsqu’on lui a demandé qui seraient ses principaux adversaires, Van Gerwen a vérifié le nom de plusieurs joueurs, qui ont déclaré que “personne ne se lève vraiment après moi”.

Le joueur de 33 ans a ajouté qu’il avait plus faim que jamais de remporter le plus gros prix du sport pour la quatrième fois, après trois tentatives interrompues, et pense qu’il sera “difficile” pour quiconque de le battre.

“C’est un peu bizarre. Parce que bien sûr Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith, ce sont tous des joueurs phénoménaux, qui se débrouillent bien. Luke Humphries se débrouille bien récemment, et puis on ne sait jamais avec Jonny Clayton.

“Mais il n’y a pas vraiment quelqu’un qui me suive dans les tournois.

“Si je devais dire, quelqu’un qui est en forme en ce moment, c’est Michael Smith.

Van Gerwen dit que s’il devait choisir quelqu’un qui a son challenger le plus proche pour le titre, ce serait le champion du Grand Chelem de fléchettes Michael Smith

“L’année dernière, tout le monde le sait, a été une catastrophe pour moi. L’année d’avant aussi avec le Coronavirus, sans foule ce n’est pas la meilleure chose.

“Mais nous sommes revenus à la normale maintenant, et ma forme a commencé à revenir à la normale maintenant, donc j’espère que c’est une excellente combinaison pour m’assurer que je vais bien faire à nouveau.

“Bien sûr, je veux gagner mais ça va quand même être un tournoi difficile, tout le monde le sait.

“Cela signifie beaucoup. C’est ce pour quoi je travaille, c’est ce que je veux gagner.

“C’est le plus gros tournoi de l’année, et c’est le plus soutenu, et avec la forme dans laquelle je vais, ça va être difficile pour les gens de me battre.

Le Néerlandais dit que sa forme est telle qu’il pense que ce sera “difficile” pour quiconque

“Je le sais, mais c’est un tournoi différent, des circonstances différentes, des pressions différentes, et je veux bien faire là-bas.

“Croire en ses propres capacités [is the key to success]. Bien sûr, il faut toujours avoir du talent, mais mentalement, il faut aussi être fort.

“Tant que je garde ça, et que tout est détendu et cool, alors je sais que je peux faire encore plus de dégâts là-bas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chaque coup de neuf fléchettes au championnat du monde de fléchettes PDC au fil des ans Regardez chaque coup de neuf fléchettes au championnat du monde de fléchettes PDC au fil des ans

“Chaque championnat du monde est spécial, car ils ont tous quelque chose à leur manière.

“Le premier parce que c’est ton premier. Le deuxième parce que tu dois le défendre, puis le troisième parce que j’ai dû attendre longtemps, c’est toujours quelque chose.

“C’est pourquoi les Mondiaux sont un si beau tournoi.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.