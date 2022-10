Michael van Gerwen est le favori pour le championnat du monde après sa victoire au Grand Prix du monde, déclare Wayne Mardle | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen pourrait désormais viser un balayage complet des titres majeurs cette année après avoir ajouté le Grand Prix mondial à sa collection

Wayne Mardle pense que Michael van Gerwen doit “faire attention à ses attentes”, mais affirme que le Néerlandais est “déjà favori pour le championnat du monde” après avoir remporté sa sixième couronne du Grand Prix mondial à Leicester dimanche.

Le Néerlandais a résisté à une riposte fulgurante de Nathan Aspinall pour remporter une victoire 5-3 en finale et poursuivre sa domination de 2022, après avoir déjà remporté la Premier League et le World Matchplay.

Avec le Championnat d’Europe, le Grand Chelem de fléchettes et le Championnat des joueurs à venir avant le Championnat du monde en décembre, Van Gerwen a pour objectif de remplir encore plus son armoire à trophées.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle et Mark Webster pensent que Michael van Gerwen sera le favori pour le championnat du monde de fléchettes Wayne Mardle et Mark Webster pensent que Michael van Gerwen sera le favori pour le championnat du monde de fléchettes

“Dès que j’ai remporté le championnat du monde, je sais que je suis numéro un et je ne vais pas le donner.” Michel van Gerwen

Et il a averti ses rivaux Gerwyn Price et Peter Wright d’améliorer leurs jeux s’ils veulent briser sa domination.

“S’ils veulent gagner les tournois, bien sûr, ils devront reprendre leur jeu”, a-t-il déclaré.

“Si je continue à jouer comme ça, je vais gagner tous les tournois, c’est la seule chose qui compte pour moi.

“Gerwyn Price a joué de manière phénoménale jusqu’aux demi-finales, il n’en a pas assez fait contre Nathan. Peter Wright a une si grande gueule pendant tout le tournoi qu’il ne s’est jamais opposé à moi.

“Si vous voulez gagner des tournois comme celui-ci, vous devez vous assurer de vous concentrer sur vous-même. Tant que les autres gars ont une grande gueule, je fais juste mon travail.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Van Gerwen a poursuivi: “J’ai remporté les trois plus grands tournois cette année et à partir de maintenant, je pense qu’il y a plus à venir. Il y a encore beaucoup à combattre et si vous continuez à vous battre comme moi en ce moment, il y a beaucoup plus à faire. viens.

“Les résultats disent que je suis le meilleur joueur du monde, ils ont remporté des tournois à la fin de l’année, c’est pourquoi ils sont en haut du classement.

“Dès que je remporte le championnat du monde, je sais que je suis numéro un et je ne vais pas le donner. Mais cela dépend de moi, je dois le faire dans le championnat du monde, c’est le tournoi le plus important du année, notamment pour le classement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la finale du Grand Prix mondial qui a vu Michael van Gerwen remporter son sixième titre malgré une riposte fougueuse de Nathan Aspinall Faits saillants de la finale du Grand Prix mondial qui a vu Michael van Gerwen remporter son sixième titre malgré une riposte fougueuse de Nathan Aspinall

Mardle a averti le Néerlandais de faire attention à ses attentes alors que la saison arrive à son apogée, mais admet qu’il sera difficile de s’arrêter à Alexandra Palace.

“Il est déjà favori pour le championnat du monde”, a déclaré ‘Hawaii 501’. “Je pense qu’il y a une drôle de dynamique qui se passe… quand il gagnait tout, en entrant dans le championnat du monde, il a en fait vu que c’était à lui de perdre, pas de gagner.

“Je me demande s’il se sent à nouveau comme ça et s’il se met la pression, une pression supplémentaire pour le gagner? Il ne l’a pas gagné depuis 2019, cela fait longtemps que Michael van Gerwen n’a pas de titre mondial.

“Il peut sentir que la pression monte après avoir remporté la Premier League, le Matchplay, ça. Peut-être qu’il va gagner le Grand Chelem, les Joueurs, le Championnat d’Europe… énumérez-les tous !! Qui sait !?

“Ensuite, en entrant dans les Mondiaux, s’il sent que c’est à moi de perdre, c’est tellement de pression. Il doit faire attention à ses attentes.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez la meilleure action de la finale du Grand Prix mondial à Leicester Découvrez la meilleure action de la finale du Grand Prix mondial à Leicester

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael van Gerwen et Nathan Aspinall ont montré leur respect mutuel après leur finale dramatique à Leicester Michael van Gerwen et Nathan Aspinall ont montré leur respect mutuel après leur finale dramatique à Leicester

Son collègue analyste Mark Webster a déclaré: “Je pense qu’il [MVG] vient de se remettre de revers maintenant. Les revers arrivent toujours mais il continue et comme le dit Wayne, il est le favori pour le championnat du monde et je ne pense pas que nous l’entendrons dire, comme il l’a fait avant le match de Gerwyn Price dans le World Matchplay, il est [opponent] est le favori.

“Il pense qu’il est le meilleur homme du jeu maintenant et qui peut s’y opposer?”

L’ancien champion de Lakeside a ajouté: “Cela vaut peut-être la peine que ces joueurs se taisent maintenant parce que Michael van Gerwen a dit qu’il surfe sur la crête d’une vague et qu’il continuera sous cette forme.”

Aspinall a été gracieux dans la défaite, admettant que Van Gerwen avait été le meilleur joueur.

“Michael cette semaine a été incroyable, il a retrouvé son meilleur niveau”, a-t-il déclaré lors de son interview sur scène.

“Il est le vainqueur mérité du tournoi cette semaine. Quand j’étais mené 4-0, je pensais que je gagnerais le prochain set et que je lui donnerais un peu de jeu, je l’ai fait.

“Il a été phénoménal toute la semaine, c’est le vainqueur mérité. Mais une autre finale pour moi.”

Nous sommes de retour pour le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton du 12 au 20 novembre alors que les plus grands noms du sport s’affrontent pour l’emblématique trophée Eric Bristow – en direct sur Sky Sports.