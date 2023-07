Michael van Gerwen décroche le titre de Pologne Darts Masters avec une victoire sur Dimitri Van den Bergh | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen a décroché la victoire du titre Poland Darts Masters samedi

Un Michael van Gerwen inspiré a produit une série d’affichages impérieux pour décrocher le titre inaugural du Superbet Poland Darts Masters avec une victoire sur Dimitri Van den Bergh à Varsovie samedi.

Van Gerwen a revendiqué la gloire des US Darts Masters le mois dernier, et il a remporté des titres consécutifs sur la scène des World Series avec une moyenne stupéfiante de 113 contre Van den Bergh – la moyenne la plus élevée jamais produite lors d’une finale des World Series of Darts.

Van Gerwen s’est rendu en Pologne après avoir remporté le titre à New York, après une opération dentaire majeure et a admis qu’il était mentalement fragile.

À Varsovie, Van Gerwen a obtenu en moyenne un superbe 113, le plus élevé jamais remporté un titre des World Series of Darts, atteignant six 180.

Un check-out de 84 a vu Van den Bergh prendre les devants 1-0, mais Van Gerwen a riposté pour ouvrir une avance de 3-1 avec une moyenne de 118 et un check-out de 91 pour un 12 dards.

Van den Bergh a répondu pour porter le score à 3-2, mais à la pause, il n’était plus qu’à trois matchs de la défaite, alors que MVG a pris un avantage de 5-2 avec une moyenne de 113.

Une caisse de 84 dans le cadre d’une finition à 11 fléchettes a été suivie d’une caisse de 91 à 12 fléchettes. Van Gerwen a ensuite scellé la victoire avec un 86 checkout.

Pologne Darts Masters 2023

Quarts de finale

Gerwyn Price 6-3 Nathan Aspinall

Dimitri Van den Bergh 6-3 Krzysztof Ratajski

Michael Smith 6-4 Danny Nopert

Michael van Gerwen 6-2 Luke Humphries

Demi finales

Dimitri Van den Bergh 7-6 Gerwyn Price

Michael van Gerwen 7-3 Michael Smith

Final

Michael van Gerwen 8-3 Dimitri Van den Bergh