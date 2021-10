Michael Tylo, acteur de « The Young and The Restless » et « Guiding Light », est décédé à 73 ans

Michel Tylo, un acteur qui est apparu dans les feuilletons « All My Children », « General Hospital », « The Young and the Restless », « The Bold and the Beautiful » et, dans son rôle signature du riche et maussade archéologue Quinton Chamberlainn sur CBS « Lumière guidante« , est décédé mardi à l’hôpital Henderson de Henderson, NV, des suites d’une maladie. Il avait 73 ans.

Sa mort a été annoncée par l’Université du Nevada à Las Vegas, où Tylo était professeur de cinéma. La cause du décès n’a pas été divulguée.

« Michael Tylo était un être humain magnifique et attentionné – il était si spécial », a déclaré Nancy Uscher, doyenne du Collège des beaux-arts, dans un communiqué publié sur le site Web de l’université. « C’était un ami, un collègue, un enseignant et un artiste exemplaire. Il a eu une carrière si distinguée et riche, mais il était humble face à ses réalisations. Il aimait profondément sa famille et menait une vie joyeuse, mais il nous a quittés bien trop tôt. Il nous manquera beaucoup, mais ressentons une profonde gratitude pour tout ce que Michael a apporté au Collège des Beaux-Arts, à l’UNLV et au monde. »

Tylo a fait irruption dans le monde du savon en 1980, avec un casting à court terme sur « Another World ». En 1981, il a commencé une course de trois ans sur « Guiding Light » (il est brièvement revenu en 1996), avec son fringant Quinton Chamberlain finalement jumelé avec Nola Reardon de Lisa Brown dans ce qui allait devenir l’un des couples romantiques les plus populaires de la série.

Il a endossé un rôle tout aussi charnu du soldat de fortune Matt Connolly dans « All My Children » sur ABC en 1987, plongeant dans des intrigues majeures impliquant, entre autres, la star de la série Susan Lucci.

La fin des années 1980 a également apporté des apparitions dans les programmes aux heures de grande écoute « Lonesome Dove et A Man Called Hawk », et en 1989, il est revenu à la journée avec une brève émission sur « General Hospital » d’ABC. En 1990, il est devenu acteur de la série télévisée « Zorro » et en 1992, il a rejoint « The Young and The Restless » de CBS. En 2000, il a fait un bref passage sur « The Bold and The Beautiful » et en 2003, il a accepté un poste à l’UNLV en tant que professeur invité de théâtre et de cinéma. Il est devenu plus tard le doyen adjoint de l’école pour le Collège des Beaux-Arts et a enseigné le théâtre.

Mercredi, « Les jeunes et les agités« a tweeté ses condoléances en écrivant : « Nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Michael Tylo qui a honoré #YR de ses talents de Blade et Rick. »

Tylo laisse dans le deuil sa femme Rachelle, ses filles Kollette, Izabelle et Katya. Il a été précédé dans la mort par Michael Tylo Jr., son fils issu d’un précédent mariage avec l’actrice de « The Bold and The Beautiful » Hunter Tylo. Michael Tylo, Jr., connu sous le nom de Mickey, s’est noyé lors d’une crise d’épilepsie en 2007.