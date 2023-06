Michael Travis Leake, citoyen américain, arrêté en Russie pour trafic de drogue

Michael Travis Leake a été arrêté et détenu à Moscou, a déclaré un porte-parole du département d’État dans un e-mail, ajoutant que des responsables de l’ambassade avaient assisté à sa mise en accusation samedi. « Lorsqu’un citoyen américain est détenu à l’étranger, le Département recherche l’accès consulaire dès que possible et s’efforce de fournir toute l’assistance consulaire appropriée », a écrit le porte-parole. « Nous continuerons à suivre l’affaire de près. »

Leake est accusé de vendre de la drogue et devrait rester en détention jusqu’au 6 août, selon un rapport du tribunal de Moscou sur Telegram. Le rapport l’a identifié comme musicien et ancien parachutiste.

Dans un épisode de l’émission télévisée « Anthony Bourdain: Parts Unknown » qui a été filmé et diffusé en 2014, selon le groupe, Leake a été identifié comme un expatrié américain et manager d’un groupe appelé Louna. Dans le clip avec Bourdain, Leake a parlé de la répression de la liberté d’expression en Russie, alléguant qu’un épisode d’une émission télévisée documentaire distincte mettant en vedette le groupe a été coupé en raison de l’ingérence du Kremlin.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit à des relations plus glaciales entre Moscou et Washington, avec des inquiétudes accrues quant à la sécurité des citoyens américains vivant ou voyageant en Russie. Le Département d’État a publié un avis de niveau 4 «Ne pas voyager» pour la Russie, citant «les conséquences imprévisibles de l’invasion à grande échelle et non provoquée de l’Ukraine par les forces militaires russes, le potentiel de harcèlement et la sélection de citoyens américains pour détention par Les responsables de la sécurité du gouvernement russe » et « l’application arbitraire de la loi locale », entre autres facteurs.