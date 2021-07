Michael Taylor et Peter Taylor condamnés à la prison pour avoir aidé Carlos Ghosn à s’échapper

Le lendemain, l’aîné Taylor, ancien béret vert et spécialiste de la sécurité privée, et un autre homme, George-Antoine Zayek, se sont rendus en jet privé à l’aéroport international du Kansai au Japon, se sont fait passer pour des musiciens et ont transporté de grandes valises conçues pour l’équipement audio, les disques spectacle. Les hommes avaient percé des trous dans la boîte pour que Ghosn puisse respirer, ont déclaré les procureurs.