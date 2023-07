Michael Stutzke de Princeton nommé au conseil d’administration de la SRCCF – Shaw Local

Michael Stutzke de Princeton, leader civique et restaurateur de bâtiments historiques du centre-ville, a récemment été nommé au conseil d’administration de la Starved Rock County Community Foundation.

Stutzke est arrivé à Princeton en 2016 et a depuis rénové huit bâtiments locaux, dont le Knox Hotel et l’ancienne Centrue Bank.

Il a également aidé à diriger le « Shrimpfest » du Rotary de Princeton et est membre Paul Harris du Rotary International. Il est également membre de la Princeton Historic Preservation Commission et du Bureau County Zoning Board of Appeals.

En tant que natif de la banlieue de Philadelphie de Gladwyne, Stutzke est diplômé de l’Université de Villanova et a servi comme officier dans les Marines américains.

Stutzke a vécu une grande partie de sa vie dans la région de Vero Beach, en Floride, dont 22 ans à Sebastian River High School où il a enseigné le gouvernement et l’économie dans le programme du baccalauréat international et a été directeur sportif depuis la fondation de l’école en 1994 jusqu’à sa retraite en 2016.

À cette époque, Sebastian a aidé à remporter 59 championnats de district, huit régionaux et quatre championnats d’État; avait 20 champions d’État individuels et a remporté le prix de l’esprit sportif de l’État 2012 pour les écoles de classe 7A.

Stutzke et sa femme Sue cultivent maintenant du maïs et du soja sur leur ferme familiale de Princeton.

Le 9 août, il assistera à sa première réunion de la Starved Rock Country Community Foundation alors qu’il rejoindra son conseil d’administration de 15 membres.

« (Stutzke) est une personne remarquablement accomplie que nous avons la chance d’ajouter à notre équipe », a déclaré Fran Brolley, PDG de SRCCF. « En Floride, il a été l’un des dirigeants de la Scholarship Foundation of Indian River County et je m’attends à ce qu’il contribue également puissamment à notre programme de bourses. »

Depuis sa fondation par Pamela et Chuck Beckett d’Ottawa en 2015, la SRCCF a distribué plus de 1,8 million de dollars en investissements communautaires, subventions et bourses et a créé près de 90 fonds.

Pour information, contactez Brolley au 815-252-2906 ou [email protected].