Michael Strahan “voit rouge” et tweete sur ses “pires ennemis” après une longue absence au GMA

Bonjour Amérique héberger Michael Strahan a tweeté à propos de ses « propres pires ennemis » après son absence du programme de jour la semaine dernière.

L’ancienne star de la NFL a ajouté “JE VOIS ROUGE” dans un autre tweet mardi montrant sa collection de voitures.

Getty

Twitter/@michaelstrahan

Michael Strahan, 50 ans, a tweeté qu’il “voit rouge” avec une photo de ces deux voitures pendant son absence de Good Morning America[/caption]

Strahan, 50 ans, a tweeté un photo d’une Porsche et d’une Jaguar Type E Série 3, toutes deux rouge vif, étincelantes d’une propreté impeccable dans son garage, entourées de maillots de football encadrés.

Les fans, qui ont beaucoup manqué à Strahan alors qu’il était absent pendant des semaines, ont tweeté en approuvant affectueusement les voitures, @sherheartsDW commentant “Love!!!!!” tandis que @ROMANTICPOET111 a dit “Sweet”.

Lundi, dans un tweet beaucoup plus sentimental, Strahan a déclaré: «Nous sommes trop nombreux à nous compter avant même d’avoir une chance.

“Nous pouvons être nos pires ennemis… vous trouverez votre place, et ce sera peut-être là où vous vous y attendez le moins”, a-t-il ajouté.

EN SAVOIR PLUS DIVERTISSEMENT ‘SI FIER’ Michael Strahan de GMA surprend les fans alors qu’il revient pour montrer à l’improviste SE FAIRE GRILLER Bear Grylls révèle une célébrité surprenante qui a eu les moments les plus difficiles de son émission

L’utilisateur @davidmackey a répondu : “Fantastique spectacle hier soir, tellement heureux de la grande victoire de Tatiana !” Le commentaire faisait référence à la première de Strahan de sa nouvelle émission Pyramide à 100 000 $.

Mercredi, l’ancien footballeur Strahan est retourné à GMA et a parlé avec Carl Nassib de sa décision de devenir la première star active de la NFL à se déclarer gay.

Nassib a annoncé la nouvelle sur Instagram le mois dernier, affirmant qu’il ne le faisait pas pour attirer l’attention, mais parce qu’il estimait que la représentation et la visibilité étaient importantes.

En présentant l’interview de mercredi, Strahan a déclaré aux téléspectateurs que la conversation avec l’ailier défensif lui avait laissé “de l’espoir”.





Les fans ont répondu qu’ils étaient “tellement fiers” de Nassib, avec une écriture : “Interview très importante”.

Un autre a ajouté: “Je regarderai.”

Avant son interview de mercredi, Strahan a été absent pendant des semaines alors qu’il faisait la promotion du nouveau jeu télévisé.

L’émission de l’ancienne star de la NFL verra des célébrités et des concurrents unir leurs forces dans l’espoir de gagner 100 000 $.

Les animateurs Strahan et Robin Roberts étant longtemps absents de l’émission, les téléspectateurs ont spéculé sur un bouleversement du réseau.

Un téléspectateur a déclaré: «Est-il vrai que Michael Strahan et Robin Roberts partent? J’espère que non, ces deux-là sont géniaux.

Un autre a tweeté: “Non @RobinRoberts ou @michaelstrahan pour la troisième semaine consécutive.”

Dimanche, avant son retour, Strahan a partagé une vidéo de lui dansant en ligne sur la chanson à succès Classic Man de Jidenna, écrivant : « Je suis un homme classique !!! Les rageux vont rager!! LOLOL », provoquant de nouvelles spéculations.

Le commentaire de Strahan est intervenu quelques jours après que Gio Benitez se soit assis pour la première fois dans le fauteuil du présentateur du GMA.

Le correspondant des transports, 36 ans, a co-animé l’émission aux côtés d’Amy Robach et George Stephanopolous le 14 juillet et a été largement accueilli par les fans.

Strahan est le producteur exécutif du drame médical The Front Line, en plus de ses postes convoités de GMA et d’hôte de la pyramide à 100 000 $.

En savoir plus sur le soleil américain PANNEAU D’AVERTISSEMENT? Nouveau détail sur la relation entre une femme disparue et son ex après que les flics ont retrouvé le corps CRI DÉVERSANT Le dernier acte brutal du fils du juge avant de plonger nu sur 16 étages jusqu’à sa mort

La pyramide de 100 000 $ montre le dimanche.

Strahan est retourné à GMA cette semaine alors que Robin Roberts est également revenu après la fin du traitement contre le cancer de sa partenaire Amber Laign.