Michael Strahan révèle qu’il est grand-père après que sa fille a accueilli son fils

Michael Strahan fait l’éloge de sa fille Isabella Strahan, « Superwoman », à la fin de sa chimiothérapie

Michael Strahan il vient d’ajouter un nouveau rôle à son CV en constante évolution : grand-père.

L’homme de 52 ans a partagé que sa fille aînée Tanita Strahan a accueilli son premier enfant.

Pendant la Dimanche sur Fox NFL diffusé le 22 septembre, analyste Howie Long a aidé le Bonjour l’Amérique Le co-animateur annonce la nouvelle en disant : « Félicitations, grand-père. »

« Oui, je suis grand-père, tout le monde », a déclaré Michael, qui partage Tanita, 32 ans, et son fils Michael Strahan Jr.31 ans avec son ex-femme Wanda Hutchins ainsi que des jumeaux de 19 ans Isabelle Strahan et Sophia Strahan avec son ex-femme Jean Muggli—confirmé. « Ma fille Tanita et mon petit-fils Onyxc’est son nom. Cela veut dire noir.

Notant que ses collègues Dimanche sur Fox NFL Les présentateurs sont tous des grands-pères, a-t-il ajouté. « Je sais que vous avez tous vécu cela. Je suis heureux de pouvoir accueillir ce club. »

Participer aux célébrations, Curt Menefee « Tous les membres de la famille. Félicitations à tous. »

Les nouvelles de la famille de Michael sont une rare mise à jour sur Tanita, qui a principalement grandi en Allemagne avec sa mère Wanda après le divorce de ses parents en 1996. Pourtant, l’ancienne star de la NFL a déjà partagé ses impressions sur les points communs entre lui et son aîné.