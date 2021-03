Michael Strahan présente les excuses de Chris Harrison pour la «réponse de surface»

L’animateur de Bachelor Nation a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec un « éducateur et stratège racial » et des chefs religieux et des universitaires comme Michael Eric Dyson, qui dit-il « me parle souvent du conseil. Ne pas annuler, et c’est une responsabilité totale, comprendre ce que vous n’avez pas compris, posséder cela, apprendre de cela, rechercher souvent des conseils dans la communauté que vous avez blessée, apprendre d’eux, écouter, acquérir de l’expérience, des connaissances et aller de l’avant. «