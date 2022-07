Michael Strahan partage une citation énigmatique disant que “rien n’est parfait” et que la nature est “tordue” après une longue pause GMA

La star de GMA, Michael Strahan, a partagé une citation énigmatique qui affirmait que “rien n’est parfait” après sa longue absence de l’émission du matin.

L’ancien footballeur des Giants de New York a déclaré que les arbres pouvaient être “tordus” alors qu’il offrait des conseils de motivation à ses millions de followers sur Instagram.

Michael Strahan a exhorté les fans à se rappeler qu'ils sont beaux alors qu'il offrait des conseils de motivation

Strahan a partagé une citation de la romancière Alice Walker qui disait: "Rien n'est parfait"

L’ex-star de la NFL a partagé une photo de quelqu’un conduisant à travers les arbres.

Une citation de la romancière américaine Alice Walker est apparue à l’écran au fur et à mesure que les images défilaient.

Il se lit comme suit : « Dans la nature, rien n’est parfait. Les arbres peuvent être tordus, pliés de manière étrange et ils sont toujours beaux.

Strahan a inclus une légende de motivation qui disait : « Tu es belle comme tu es ! Souviens-toi de ça !!”

Les fans ont salué le message car certains ont décrit Strahan comme une “belle âme”.

L’un d’eux a dit : « Tu es terre à terre, belle âme. Pour avoir choisi d’élever et de reconstruire la confiance. Poste incroyable ! »

Un autre a commenté: C’est un si beau post. Tu es si gentil de partager ça.

Tandis qu’un troisième fan a posté : « Dans le monde d’aujourd’hui, ce n’est pas toujours facile à retenir. Bénédictions à vous.”





Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que la nature est un « beau professeur ».

La vidéo de motivation de Strahan survient quelques jours après qu’il a semblé faire allusion à son retour au travail.

Il avait été absent lors de la promotion de son jeu télévisé The $100,000 Pyramid.

Il a publié le message crypté dans un tweet qui a souhaité la bienvenue aux Giants ramenant leurs maillots des années 80 et 90 pour deux matchs.

Plus tôt cette semaine, il a tweeté à propos de ses « propres pires ennemis », ajoutant qu’il « voit parfois rouge ».

Il a tweeté un photo d’une Porsche et d’une Jaguar Type E Série 3, toutes deux rouge vif, étincelantes et impeccables dans son garage, entourées de maillots de football encadrés alors qu’il montrait sa collection.

Lundi, Strahan a tweeté: “Trop d’entre nous se comptent avant même d’avoir une chance.

‘LES HAINEUX CONTINUERONT DE DÉTESTER’

“Nous pouvons être nos pires ennemis… vous trouverez votre place, et c’est peut-être là où vous vous y attendez le moins.”

Les fans ont félicité Strahan après avoir partagé une vidéo de lui-même dansant sur la chanson du rappeur Jidenna “Classic Man”.

Il a enfilé un costume bleu, une chemise couleur pêche et une cravate bleue à motifs jazzy alors qu’il chantait les paroles, a rapporté Good House Keeping.

Strahan a déclaré : « Je suis un homme classique. Les rageux vont rager!! LOLOL.”

Un téléspectateur a répondu au clip: “Comme si vous aviez des ennemis du tout.”

Tandis qu’un second a commenté : « J’adore et oui tu es le plus classe. Costume parfait.

Le retour de Strahan est intervenu quelques jours après que Gio Benitez se soit assis pour la première fois dans le fauteuil du présentateur du GMA.

Le correspondant des transports, 36 ans, a co-animé l’émission aux côtés d’Amy Robach et George Stephanopolous le 14 juillet et a été largement accueilli par les fans.

Les téléspectateurs ont spéculé s’il y aurait un bouleversement sur GMA au milieu de l’absence de Strahan.



