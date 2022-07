Michael Strahan parle de la croissance de ses filles jumelles : Exclusif – Hollywood Life

Michel Strahan jongle beaucoup dans sa vie quotidienne, mais son rôle le plus important est d’être un père. La pyramide de 100 000 $ l’hôte est un fier père de 4 enfants, sa plus jeune étant des jumelles de 17 ans, Isabelle et Sophie. HollywoodLa Vie a demandé à Michael de voir ses plus jeunes filles devenir de jeunes femmes.

“C’est un ajustement quand vous voyez vos bébés, évidemment, ce ne sont plus des bébés, et ils vont au bal et vous ne voulez tout simplement pas les perdre de vue”, a déclaré l’homme de 50 ans. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors d’une récente conférence de presse ABC. “Je suis comme, ‘Je serai heureux de vous conduire et de chaperonner le bal. Je n’ai pas de problème. Je vais effacer le programme pour ça. Mais ni l’un ni l’autre ne le souhaite.

Il a ajouté: “Mais c’est définitivement un ajustement de voir ces bébés être des femmes, mais j’en suis aussi heureux parce qu’ils sont beaux, intelligents, responsables. Parfois, ils peuvent être un peu douloureux dans le derrière, mais c’est naturel parce que j’étais chez mes parents aussi. J’adore le défi d’être parent et j’ai hâte de relever le défi qu’ils auront quand ils seront parents.

Michael a deux enfants plus âgés, Tanita et Michel Jr. La GMA co-animateur a récemment jailli sur Instagram à propos de la paternité. “Pas de plus grand honneur que d’être père. Joyeuse #Fête des Pères à mon père, qui nous regarde tous les jours, et merci à mes enfants de m’avoir donné le titre le plus significatif, papa !” il a écrit en l’honneur de la fête des pères.

HollywoodLa Vie a demandé à Michael comment il jongle avec tout ce qui se passe dans sa vie – à la fois à l’écran et hors écran. “J’ai une excellente équipe autour de moi qui s’assure que je suis là où je dois être et que je suis capable de me concentrer là où je suis à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Je pense que la chose la plus importante est d’être dans un moment, de profiter du moment. J’ai des choses que je fais et j’aime tout ce que je fais, donc ça ne me donne pas l’impression de travailler.